Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Krasnodar - PAOK | Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Salı günü Krasnodar ve PAOK, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı maçta ev sahibininin kazanacağını düşünüyorlar.

Kerim Can Özdal’ın Yorumu:

Krasnodar geçen sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Porto'yu saf dışı bırakıp Olympiakos'a elenmişti. Ardından Avrupa Ligi'nden yola devam etmişlerdi. Rusya Ligi'nde bu sezon 7 maçta 11 puan topladılar. Son hafta Khimki'yi 7-2 yenerek dikkat çektiler. Remy Cabella, Marcus Berg, Vilhena ve Claesson gibi önemli isimlere sahipler. Rusya'daki birçok ekibin aksine hücum futbolunu seviyorlar ama defans-ofans dengesini oturtmakta zorlandıkları için gol de yiyorlar. PAOK, Beşiktaş'tan sonra Benfica'yı da Devler Ligi'nin dışına iterek büyük sürpriz yaptı. Golcü Akpom, Middlesbrough'ya giderken takımın kontra atağa uygun oyun yapısı Krasnodar'ı zorlayabilir. Hem Beşiktaş hem de Benfica'ya karşı skor üretip kalelerini kapatamamışlardı. Bu mücadelede VAR tercihi ön plana çıkıyor.

Slavia Prag – Midtjylland | Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Salı günü Slavia Prag ve Midtjylland, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen 2. maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı maçta ev sahibininin kazanacağını düşünüyorlar.

Halil İbrahim Ağış’ın Yorumu:

Şampiyonlar Ligi Play-Of turu çift maç üzerinden oynanacak. Bu karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yöneteceğini belirtmek istiyorum. Ayrıca play-off turundan başlayacak olan Slavia Prag, Çekya Lig’ine güzel bir başlangıç yaptı. Kadro yapıları itibariyle takıma baktığımızda ise son 2 sezonda takımda forma giyip, birbirini tanıyan oyuncuları bulunuyor. Ofansif futbolu seven Slavia Prag’da en önemli kozu olarak bu karşılaşmada Stanislav Tecl gol yollarında takımı adına skor üretmek isteyecektir. Danimarka temsilcisi Midtjylland ise Şampiyonlar Ligi ikinci turunda önce Ludogorets’i 1-0 yenerken üçüncü turda ise Young Boys’u 3-0 gibi farklı bir skorla geçmeyi başarıp bu tura yükseldi. Kadro olarak genç bir ekiple mücadele etmesine rağmen baskılı futbollarıyla skor üretip etkili bir performans sergiliyorlar. Mutlaka bu ilk maçta tur şansını avantajlı hale getirmek isteyeceklerdir. Bu ilk karşılaşmada iki ekibin de mücadeleye tempolu başlayıp karşılıklı goller bulmalarını bekliyorum

West Bromwich – Brentford | Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz İngiltere EFL Kupası karşılaşmasında Salı günü West Bromwich ve Brentford, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen 3. maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı ev sahibi ekibin maçı kazanacağını düşünüyorlar.

Berkuk Ünyay’ın Yorumu:

Slaven Bilic yönetimindeki WBA, ligde iki maçta toplam 8 gol yedi. Bu iki maç gösterdi ki, takımın standartları şu anda Premier Lig kalitesinin altında. Böyle giderse Bilic'in de görevine devam edebilmesi pek mümkün gözükmüyor. Brentford maçı, hem Bilic hem de kendini bulmak isteyen futbolcular için iyi bir fırsat olabilir. WBA'nın bu fırsatı kaçıracağını sanmıyorum.