Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Dinamo Kiev – AZ Alkmaar: Maç Sonucu 1

İddaa programı Şampiyonlar Ligi Elemeleri bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Dinamo Kiev – AZ Alkmaar mücadelesine bahis yapan Misli.com üyeleri ev sahibi ekibin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Analizi

Mircea Lucescu'yu takımın başına getiren Dinamo Kiev, sezona Ukrayna Süper Kupası'nda Shakhtar'ı 3-1 yenip mutlu sona ulaşarak açmıştı. Ligde ise 2. hafta maçında sürpriz şekilde Desna ile 0-0 berabere kaldılar. Alkmaar tempolu oynadığında çok keyif veren bir takım ama defansif oyunu tercih ettiklerinde de oyunu kilitleyebilmeyi başarıyorlar. Bunu geçen sezon Avrupa maçlarında gördük. Ancak Hollanda Ligi'nde geçen sezon iptal edildiği için Alkmaar'ın 7 Mart'tan bu yana oynadığı tek resmi karşılaşma önceki turda 3-1 kazandığı Viktoria Plzen mücadelesi oldu. O maçtaki performans umut verici olsa da Lucescu'nun tecrübesi ve Dinamo Kiev'in maç kondisyonunun daha fazla olması ev sahibini ön plana çıkarıyor. Dinamo Kiev galibiyeti cazip duruyor.

PAOK – Benfica: Maç Sonucu 2

Şampiyonlar Ligi Elemeleri’nde günün bir diğer öne çıkan maçın PAOK – Benfica karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyeleri Portekiz temsilcisine güveniyor.

Misli.com İddaa Editörü Faruk Nergiz’in Yorumu

PAOK bilindiği gibi ilk turda Beşiktaş'ı elemişti. Oldukça hazır bir görüntü sergilediler ama geçen senelere göre kadro kalitesinde düşüş olduğunu söyleyebilirim. Benfica ise uzun uğraşlar sonucu ve yüksek bütçe teklifiyle teknik direktör Jorge Jesus'u ikna etmeyi başarmıştı. Çok önemli ve pahalı transferler yapan Portekiz ekibi başka takviyeler de yapacaktır. Bunun finansmanı için de Şampiyonlar Ligi'ne katılım şart. Ben deplasman ekibinin kazanacağını düşünüyorum.

Montpellier – Lyon: Maç Sonucu 2

Fransa Ligue 1’de günün tek maçı Montpellier – Lyon karşılaşmasına yoğun ilgi gösteren ve mücadeleye bahis yapan Misli.com üyeleri konuk takımın galibiyetine oynuyor.