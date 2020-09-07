Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Hollanda - İtalya | 1,5 Gol Üstü

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz UEFA Uluslar Ligi grup karşılaşmasında Pazartesi günü Hollanda ve İtalya, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı maçta en azından 2 gol atılacağını düşünüyorlar.

Kerim Can Özdal’ın Yorumu:

Bu maça Hollanda, Polonya ile İtalya da Bosna Hersek ile karşılaştıktan sonra çıkıyor. Geniş bir kadro açıklayan İtalya'da Verratti sakatlığı nedeniyle yok. Roberto Mancini'nin ekibi bu sezonu iyi geçiren oyunculardan kurulu. Hollanda'da da önemli isimler var ama özellikle orta saha ve hücum hattı İtalya'ya karşı zorlanabilir. İtalya'nın da tempoyu çok yükseltmeyeceğini düşünüyorum. Avrupa futbolunun iki devinin kapışmasını 2.5 altına yakın buluyorum. Riski azaltmak için ilk yarı 1.5 altı veya 3.5 altı seçimleri değerlendirilebilir. Skor beklentim 1-1'lik beraberlik.

Kuzey İrlanda – Norveç | Maç Sonucu 2

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz UEFA Uluslar Ligi grup karşılaşmasında Pazartesi günü Kuzey İrlanda ve Norveç, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen 2. maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı konuk ekip Norveç’in maçı kazanacağını düşünüyorlar.

Emrah Çetin’in Yorumu:

Gayet olumlu bir süreçten geçen ve Haaland, Sörloth, Odegaard, King hattıyla son derece ürkütücü bir profile dönüşen Norveç, Avusturya karşısında çok ama çok kötü bir futbol oynayıp 2-1 kaybetti. Hoca Lagerback'ı da çok şaşırtan bu oyunun üst üste iki maç tekrarlanabileceğini sanmıyorum ki hoca da bunu belirtti Kuzey İrlanda deplasmanı öncesinde. Odegaard'ın yokluğu etkiledi evet ama yine de bu kadar sönük bir performans beklenmedikti. Kuzey İrlanda cephesinde Romanya deplasmanı fena geçmedi ve alınan 1 puan gayet iyiydi. O maçı deplasmanda, 50 dakikayı aşkın süre 10 kişi oynamaları biraz problem olabilir zira zaten maç ritminden uzak olunan bir süreçten bahsediyoruz. Magennis kart cezalısı. Duran toptan gol bulabileceklerini düşünüyorum yine de. İki ekip de gol atar.

Bosna Hersek – Polonya | Maç Sonucu 2

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz UEFA Uluslar Ligi grup karşılaşmasında Pazartesi günü Bosna Hersek ve Polonya, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen 3. maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı konuk ekip Polonya’nın maçı kazanacağını düşünüyorlar.

Ozan Gür’ün Yorumu:

Bosna, ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan İtalya deplasmanından 1-1’lik eşitlikle dönerek moral seviyesini yükseltti. Oyunun genelinde iyi görünen Bosna, özellikle savunmada başarılı bir performans ortaya koydu. Polonya, Hollanda deplasmanında tek golle kaybetti. Oyun içinde düşük tempoda kalmayı tercih eden Polonya, hücumda risk almadı. İlk maç performanslarına bakarak iki takımın savunmaya yönelik oyunda daha öncelikli olduğunu gözlemledim. Bu tercih süreklilik gösterecektir. Kısık skorlu bir sonuç bekliyorum. Tercihim 2,5 gol altı bahsi olacak