Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Shakhtar Donetsk – Basel: Maç Sonucu 1

İddaa programı Avrupa Ligi bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Shakhtar Donetsk – Basel karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin büyük çoğunluğu ev sahibi ekibin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Ukrayna Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Shakhtar Donetsk, Avrupa Ligi’nde de güzel işlere imza atıyor. Son 32 turunda Benfica, son 16 turunda ise Wolfsburg’u elemeyi başardılar. Basel, geçen turda Frankfurt’u iki maçta da mağlup ederek dikkat çekti. Karşılaşma tek maç üzerinden oynanacak. Zorlu maçta iki takım da dengeli başlar. İlk yarı beraberlik bekliyorum.

Wolverhampton – Sevilla: Maç Sonucu 2

Avrupa Ligi’nde günün bir diğer maçı Wolverhampton – Sevilla mücadelesine yoğun ilgi gösteren ve bahis yapan Misli.com üyeleri daha çok konuk ekibin galibiyetine yöneliyor.

Misli.com Yorumcusu Berkuk Ünyay’ın Tercihi

Bu sezon Premier Lig'de iyi bir sezon geçiren Wolves, bir önceki turda Olympiakos'u kupanın dışına itti. Sevilla ise Roma karşısında çok üstündü ve hakederek bir üst tura yükseldiler. İspanyol ekibinin rakibine oranla Kupa tecrübesi çok daha fazla. Bu deplasmandan istedikleri sonuçla döneceklerini düşünüyorum. Maçın genelinde iki takım da çok risk almayacaktır. İlk yarının beraberlikle tamamlanması muhtemel.

Rotor – Zenit: Maç Sonucu 2

Misli.com’dan canlı bahis yaparken aynı zamanda canlı seyredebileceğiniz Rotor – Zenit mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyeleri Zenit’in karşılaşmayı galibiyetle tamamlayacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi

Rotor, ligin yeni ekiplerinden. Zenit gibi zorlu bir rakip ile sezonu açacaklar. Zenit, sezona kupayla başladı. Hafta sonunda Süper Kupa'da Lokomotiv'i mağlup ettiler. Zenit'in mücadeleden galip ayrılarak sezona 3 puan ile başlamasını bekliyorum.