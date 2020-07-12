Misli.com’da günün İddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar ile ilgili görüşlerini derledik…

Ankaragücü – Galatasaray: Maç Sonucu 2

Süper Lig’de hafta arası beklenmedik bir sonuç alan Galatasaray, ligde kalmak için son kozlarını oynayan Ankaragücü deplasmanına çıkarken, bu önemli maça Misli.com’da Canlı Bahis oynama imkanına sahip olacaksınız! Maç önü bahislerine baktığımızda, Misli.com üyelerinin %26’sı Galatasaray tarafında yer almış durumda. %20’lik kesim maç 2,5 Gol Üstü seçiminde bulunmuş.

Misli.com Yazarı Caner İşbeğendiren’in Yorumu:

Galatasaray için çok dramatik bir sezon... Sarı Kırmızılı camia, 23. şampiyonluğun heyecanını kurarken şimdi ise şampiyonluğu kaçırmış 7 maçtır kazanamayan bir takım pozisyonunda! Bu maçı da kazanamazlarsa 43 yıl sonra ilk kez üst üste 8 lig maçını kazanamamış olacaklar! Ankaragücü’nün lige tutunmak adına ciddi bir çabası var. Hücum oyuncuları da son dönemde etkin rolde. Alanya karşısında da dökülen Galatasaray savunmasının Ankaragücü karşısında da kaleyi gole kapatabilmesi zor görünüyor. Ankaragücü fileleri mutlaka havalandıracaktır.

Antalyaspor - Alanyaspor: Maç Sonucu 2

Süper Lig’de hafta içi iki büyük takıma geçit vermeyen moralli iki takım karşı karşıya geliyor ve bu maçın heyecanı Misli.com’da Canlı Bahis’le yaşanıyor! Maç öncesinde Misli.com üyelerinin %28’i Alanyaspor kazanır derken, %24’ü maçta ,25 Gol Üstü sonuç çıkar, diyor…

Misli.com Yazarı Ali Naci Küçük’ün Yorumu:

Akdeniz derbisinde benim favorim net bir şekilde Alanyaspor… Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor bu sezon alkışı fazlası ile hak ediyor. Rakibi kim olursa olsun aynı futbol disiplini ve sistemi içinde çok başarılı işlere imza atıyorlar. Artık ligi 3.sırada bitirme ihtimalleri de ortaya çıktı. Geçen ay Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Alanyaspor rakibini 4-0 mağlup etmişti. Alanyaspor’un rakibi karşısında yine kazanacağını ve deplasmanda da olsa Antalyaspor’u mağlup edeceği düşüncesindeyim.

Fenerbahçe – Sivasspor: Maç Sonucu 1

Sivasspor’un kayıpları sonrası gözünü 3.lüğe diken Fenerbahçe, Kadıköy’de rakibini ağırlıyor. Misli.com’da Canlı Bahis fırtınası bu maçla sürerken, Misli.com üyeleri maç öncesinde oluşturduğu bahislerde %39 gibi oranla Fenerbahçe galibiyetini kuponlarına almış durumdalar. Bu tercihi %12 ile Karşılıklı Gol Var takip ediyor!

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu:

Gençlerbirliği deplasmanından beraberlikle dönen Fenerbahçe, son dönemde form düşüklüğü yaşayan Sivasspor’u konuk edecek. Avrupa iddiasını devam ettirmek isteyen Fenerbahçe’nin güzel oranından değerlendirilebileceği düşüncesindeyim.