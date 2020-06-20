Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Denizlispor - Beşiktaş | Maç Sonucu 2

Seyircisiz devam eden Süper Lig karşılaşmalarında bu hafta Beşiktaş, Denizlispor’a konuk oluyor. Lige verilen ara sonrasında ilk maçlarını kaybeden iki takım bu mücadeleden puan ve ya puanlarla ayrılabilecekler mi? Misli.com’da günün en çok oynanan maçı olan bu mücadeleye üyeler, %52 oynanma oranıyla Beşiktaş kazanır diyorlar.

Can Tongo’nun yorumu

Denizlispor ara sonrasında haftanın kapanış karşılaşmasında Sivasspor’a 1-0 mağlup oldu. Bu maçta Barrow forma giyemeyecek. Beşiktaş ise Antalya önünde iyi oyununu sonuca yansıtamadı. Bu maçta galip gelecekleri kanaatindeyim.

Leipzig – Dortmund | Karşılıklı gol var

Bundesliga’da şampiyon belli oldu. Sıra ikinciyi belirlemede. İki takım da ikincilik için yarışıyor. Misli.com’da canlı iddaa oynayabileceğiniz ve aynı sırada canlı yayınlanacak olan mücadeleye siz de bahis yaparak bu heyecana ortak olabilirsiniz. Bu mücadeleye Misli.com üyeleri %23 oynanma oranıyla karşılıklı gol var diyorlar.

Fatih Demireli’nin yorumu

Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi ama bu maçı kaybederse ikinciliği Leipzig'e verecek. Şampiyonlar Ligi bileti açısından bir farkı yok ama yine de önemli. Leipzig ise Şampiyonlar Ligi'ni henüz garantilemedi ve kazanmak zorunda. Haftaiçi Düsseldorf'a 2-0'dan puan veren Leipzig'in defansif anlamda yorulduğu ortada. Dortmund'ta Hakimi'nin cezası önemli bir not. Bu maçta karşılıklı goller bekliyorum.

Atletico Madrid – Real Valladolid | Maç Sonucu 1

Misli.com’da canlı yayınlanacak olan mücadeleye aynı sırada canlı iddaa oynayabilmeniz de mümkün. Günün en çok oynanan karşılaşmalarından olan mücadeleye üyeler, %82 oynanma oranıyla ev sahibi galibiyetine güveniyorlar.

Murat Fevzi Tanırlı’nın yorumu

A.Madrid için bu sezon şöyle kötü deplasman performansı var, böyle kötü oynuyorlar derken Osasuna’ya patladılar. Deplasmanda 5-0’lık galibiyetlerini kimse beklemiyordu. Çetin bir Şampiyonlar Ligi yarışındalar.Valladolid son 2 maçta aldığı 4 puanla inanılmaz iş çıkardı ve biraz rahatladı. Düşme potasının 7 puan uzağındalar. Enes’in performansı başarılı. Atletico banko alır.