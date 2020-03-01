Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Galatasaray – Gençlerbirliği | Maç Sonucu 1

Süper Lig’de 7’de 7 yapan Galatasaray evinde Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Seriyi sürdüreceğini düşünen Misli.com üyeleri Tek maç ve Canlı İddaa oynanabilen mücadeleye %60 oynanma oranıyla Galatasaray galibiyeti diyorlar.

Ali Naci Küçük’ün yorumu

Galatasaray, Kadıköy'de ezeli rakibini de mağlup ederek ligde 7'de 7 yaptı. Fatih Terim'in bu maç öncesi en çok çekindiği nokta takımının konsantrasyon sorunu yaşaması! Nitekim sarı kırmızılı takıma da bu noktada gerekli uyarılarını yaptı. Galatasaray yönetimi ise taraftar desteğinin artması adına bilet devir sınırlamasını kaldırdı. Pazar günü Türk Telekom'da yoğun bir taraftar desteği olacaktır. Belhanda yerine de Emre Akbaba bu maçta görev alacak. Galatasaray taraftarının da desteği ile gollü bir galibiyete imza atacaktır.

Real Madrid – Barcelona | Karşılıklı Gol Var

El Clasico öncesi nefesler tutuldu. Misli.com’da tek maç ve canlı iddaa oynayabileceğiniz mücadeleye üyeler karşılıklı gollerin atılacağı kanaatinde. %20 oynanma oranıyla KG Var seçeneğini öne çıkan bahis türü.

Murat Fevzi Tanırlı’nın yorumu

Real hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde Man City’ye karşı Bernabeu’da 2-1 kaybetti. Manchester’daki rövanşta işleri zor. Ligde de son 2 haftadaki 5 puan kaybı zirveyi Barça’ya bırakmalarına neden oldu. Zidane’nın taktiksel denemeleri pahalıya maloldu. Barça ise ligde seri galibiyetlerle ilerliyor. Avrupa’da hafta içinde Napoli deplasmanından 1-1’lik skorla döndüler. Oyun ve performans olarak Barça bir adım önde. Ancak ElClasico atmosferi elbette her zaman farklı olur. Gollü maç bekliyorum.

Lyon – St Etienne | Maç Sonucu 1

Fransa Lig 1’de orta sıraları ilgilendiren mücadele günün en çok oynanan maçları arasında. Üyeler tarafından Lyon galibiyetine oldukça güvenilmiş. %60 oynanma oranıyla MS 1 Misli.com üyelerinin kuponlarında bulunmakta.

Burak Sarıaslan’ın yorumu

Deplasmanda oynadığı son 6 maçı da kaybeden St. Etienne, kendisi için ligin en zor maçlarından birisine çıkıyor. İç sahada oldukça etkili olan Lyon, bu maçın mutlak favorisi durumunda. Son 7 deplasman maçının 6’sında kalesinde en az 2 gol gören konuk ekip için bu maçta da benzer bir durum söz konusu olacaktır. Tek farklı bile olsa Lyon’un 3 puan almasını bekliyorum.



