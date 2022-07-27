Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Fenerbahçe – Dinamo Kiev: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme bülteninde günün öne çıkan Fenerbahçe – Dinamo Kiev mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %22’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

İki tecrübeli ve üst düzey teknik adamın satrancı niteliğinde bir 90 dakika olacak. Lucescu, Jesus’a karşı! Mircea Lucescu her zaman elindeki kadrodan maksimum verim alan ve rakibe göre taktiksel plan belirleyen bir teknik adam. Dinamo Kiev’in de, Fenerbahçe’ye göre kreatif, yaratıcı oyuncu kalitesi daha düşük. Bu nedenle Kiev’in bu karşılaşmada daha sakin, kontrollü ve oyunu tutmaya yönelik bir anlayışla sahada olacağı görüşündeyim. Fenerbahçe elbette kadro kalitesi, Jesus faktörü ve taraftarı ile tura daha yakın olan taraf. Ancak benim öncelikli tercihim 2.5 gol altı olacak. Az gollü bir 90 dakika yaşanmasını bekliyorum.

Zürih - Karabağ: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme bülteninde günün öne çıkan maçı Zürih - Karabağ mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si karşılaşmada ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Berat Kavuş’un Tahmini:

Karabağ ilk karşılaşmada rakibini 3-2'lik skorla geçti. İki ekibinde iyi oynadığı keyifli bir karşılaşma izledik. Zürih'in maçın başından sonuna kadar hücum oynayacağı bir karşılaşma olacaktır. Karabağ'ın hücum bölgesinde üretken olmasının da etkisiyle yine gollü bir mücadele olmasını bekliyorum.

Sandefjord - Kristiansund: Maç Sonucu 1

İddaa programının Norveç bülteninde günün öne çıkan maçı Sandefjord - Kristiansund mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %74’ü karşılaşmada Sandefjord’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Şahin’in Tahmini:

Kristiansund geçtiğimiz hafta ikinci puanını aldı ve senenin en iyi oyununu oynadı diyebiliriz. İlk yarıda hatasız bir defans kurgusu ve inanılmaz başarılı kontra ataklarla 2-0’ı buldular fakat ikinci yarının henüz başında yedikleri gol dirençlerini kırdı ve maç 2-2 bitti. Sandefjord hücum hattında inanılmaz işler yapmaya devam ediyor fakat sonuç almak onlar için hala çok zor. Kristiansund onların oyun planı için en ideal taktiği sahip takım olmasa da ben Sandefjord’un kazanacağına inanıyorum.