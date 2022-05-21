Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları

Genoa - Bologna: Alt/Üst 2.5 ALT

İddaa programı İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Genoa - Bologna mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %7’si karşılaşmada karşılaşmada 2,5 gol barajının aşılmayacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Napoli deplasmanında kaybeden Genoa, ligden düştü. Son yıllarda sezon sonunda ligde kalmayı başaran Genoa, bu süreci başarısızlıkla sonuçlandırmış oldu. Hedefsiz Bologna, Sassuolo karşısında direnemedi. Genoa deplasmanında da Sassuolo maçında olduğu gibi savunmada kontrolsüz olmalarını bekliyorum. Genoa, seyircisine güzel veda etmek isteyecektir. Kazanmak adına riskler alan bir Genoa bekliyorum. Rahat Bologna’da oyuna ortak olacaktır. Karşılıklı goller izleriz.

Beşiktaş - Konyaspor : Maç Sonucu 0

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Beşiktaş - Konyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %14’ü karşılaşmanın beraberlik ile sonuçlanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Beşiktaş, Valeren Ismael yönetiminde gerçekten keyif veren ve seyir zevki yüksek bir futbol ortaya koyuyor. Rakipler karşısında çok fazla pozisyona giren siyah beyazlı takım, kalesinde de pozisyon veriyor. Konyaspor da bu sezona damga vuran takımlardan biri. KG Var tercihi ideal.

Real Madrid - Anadolu Efes: Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Real Madrid - Anadolu Efes mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %56’sı karşılaşmada Anadolu Efes takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tahmini:

Normal sezonu 4. sırada bitiren Real Madrid ile 6. sırada bitiren Anadolu Efes, Euroleague finalinde. Şampiyonluk mücadelesi kıran kırana geçecek. Efes ve Real Madrid sezon boyunca iniş çıkışlar yaşasalar da bir şekilde finale çıkmanın yolunu buldular. Real, Barcelona'yı yenerken oyunun başında sakatlanan William-Goss bu maçta oynamayacak. Heurtel de uzun süredir oynamıyor. Oyun kurucu pozisyonunda sıkıntıları var. Efes'te ise Simon oynamayacak. Onlar da Petrusev'den hiç verim alamadılar. Uzun oyuncu savunmakta zorluk çekiyorlar. Kısalarla-uzunların savaşı olacak. Son ana kadar çekişmeli bir maç bekliyorum. 5.5 handikapla beraber 2 tercihini öneriyorum. 152.5 sayı barajının da aşılacağını düşünüyorum.