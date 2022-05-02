Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Manchester United - Brentford: Maç Sonucu 1

İddaa programının Premier Lig bülteninde günün öne çıkan Alanyaspor – Yeni Malatyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %46’sı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Manchester United irtifa kaybediyor. Son haftalarda yaşadıkları büyük düşüş nedeniyle ilk 4 yarışının dışında kaldılar. Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı kazanma şansını da kaçırdılar. Tam 8 maçtır kalelerini gole kapatamıyorlar. Ligde oynadıkları son 8 maçta rakiplerinden tam 18 gol yediler. Brentford ise 0-0 biten Tottenham maçını bir kenara ayırırsak ligde oynadığı son 6 maçta da rakiplerine karşı skor üretti. Taraf bahsini riskli gördüğüm maçta önerim KG Var tercihi olacak.

Getafe – Real Betis : Maç Sonucu 2

İddaa programının La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Getafe – Real Betis mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %14’ü karşılaşmada Real Betis’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

İspanya Kral Kupası’nı müzesine götüren Real Betis, Avrupa Ligi’ne katılım hakkını kazandı. Ancak Pellegrini ve Real Betis’in asıl hedefi Şampiyonlar Ligi vizesi almak… Hafta sonunda Atletico Madrid’in de kaybetmesi onları ilk 4 rekabetinde iyice umutlandırdı. Getafe düşme potasının 5 puan önünde. Biraz garantiye giderek Real Betis kaybetmez seçeneğini önereceğim. Ancak risk almak isteyenler Betis galibiyeti ya da KG Var tercihini de değerlendirebilir.

Monchengladbach - Leipzig: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Bundesliga bülteninde günün öne çıkan maçı Monchengladbach - Leipzig mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tahmini:

İç sahada Union Berlin'e 2-1 yenilen Leipzig, büyük bir şok yaşasa da Avrupa Ligi'nde Rangers'ı 1-0 mağlup etti ve rövanş öncesi büyük bir avantaj yakaladı. Ancak ligde hata yapma şansları kalmadı. 4. sırayı kaptırmaları onlar için felaket olur. Deplasmanda oynadıkları son 5 lig maçını da kazandılar. Gladbach ise son iki maçta da 3'er gol yedi ve sadece 1 puan alabildi. Rezalet geçen sezonun bitmesini bekliyorlar. 1.59 orandan Leipzig galibiyeti denenir.