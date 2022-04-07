Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Leipzig - Atalanta: 2,5 ÜST

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Leipzig - Atalanta mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %21’i karşılaşmada 2,5 gol barajının aşılacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Bu eşleme bahis anlamında çok değerli bir mücadeleye sahne olacak. Öncelikle iki takımın son maç performanslarının dışına çıkarak genel oyun performanslarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle Atalanta’nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi dış maçlarında skora dönük oyunda başarılı olduğunun altını çizmek istiyorum. Aynı şekilde Alman temsilcisi gol bulmakta zorlanmazken, kalesini de gole kapatmakta zorlandı. İkinci bölgede etkin olabilen iki takımın geçiş oyunundaki başarısıyla birlikte skora kolay gitmelerini bekliyorum. Gol bahisleri bu mücadele için en nitelikli tercihler olacak. Öncelikli tercihim karşılıklı gol var bahsi.

Eintracht Frankfurt – Barcelona - Barcelona: Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Eintracht Frankfurt – Barcelona mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %49’u karşılaşmada Barcelona’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tahmini:

Barcelona için Avrupa Ligi'nin öncelikli hedef olmadığını G.Saray maçlarında gördük. Eğer Xavi yine ciddi bir rotasyon yaparsa iş son iki turdaki gibi rövanşa kalabilir. Ya da Barcelona maçı ikinci yarıda yapacağı hamlelerle kazanabilir. E.Frankfurt Avrupa'da bu sezon hiçbir maçın devre arasına yenik girmedi. Bu sefer de maçın başlarında evinde de olsa savunan taraf olacak. Barcelona son dönemde kalesine yaklaştırmıyor. İY 0 en ideal alternatif.

Feyenoord - Slavia Prag: 2,5 ÜST

İddaa programının UEFA Avrupa Konferans Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Feyenoord - Slavia Prag mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %37’si karşılaşmada 2,5 gol barajının aşılacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Faruk Nergiz’in Tahmini:

İki ekip daha önce grup aşamalarında karşılaşmış ve yaptıkları iki karşılaşmanın birini Feyenoord kazanırken diğeri 2-2’lik eşitlikle sonuçlanmıştı. O günden bugüne Slavia’da değişimler yaşandı. Forvet Kuchta ve ofansif orta saha Stanciu’yu satan kırmızı beyazlılar yerlerine Çekya ligi ekiplerinden oyuncular alarak ara transferi kapattı. Bu yeni gelen isimler takıma uyum sağlamaya da başladı. Teknik direktör Trpisovsky’nin zaten oturmuş bir sistemi var ve forma giyen her oyuncudan maksimum verim alıyorlar. Feyenoord’un da hücum hattını hesaba kattığımızda karşılıklı goller ideal bir tercih olarak öne çıkıyor.