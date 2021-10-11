Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Letonya – Türkiye Maç Sonucu 2

İddaa programı Pazartesi bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Letonya – Türkiye karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %12’si Ay Yıldızlılara oynuyor.

Misli.com Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu

Norveç beraberliğinde oyun kurmakta sorun yaşayan bir ekibimiz vardı. Tek organize oyun kurgumuz Cengiz’in kanadından gole yakın olmaya çalışmaktı. Yeni bir teknik adam ve hedef doğrultusunda henüz kaybettiğimiz bir şey yok. Norveç’in Kasım ayında Hollanda deplasmanında oynayacak olması, hala şansımızı devam ettiriyor. Olumsuz havaya rağmen millilerimizin kısmen zayıf Letonya karşısında etkili oyunla kazanmasını bekliyorum. Oran yükseltmek isteyenler için TGS 2,3 bahsini alternatif olarak öneriyorum.

Norveç – Karadağ Maç Sonucu 1

İddaa bülteninde günün öne çıkan maçlarından Norveç – Karadağ karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %6’sı ev sahibi ekibin galip geleceği görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi

Norveç 9 eksikle çıktığı Türkiye karşısında oyunun başında geriye de düşse reaksiyon vermeyi başardı. Hatta kazanabilecek pozisyonlar da yakaladı. Planlarını oyuncular değişse de sahaya yansıtabiliyor Solbakken’in ekibi. Karadağ grubun zayıf halkası Cebelitarık’ı deplasmanda 3-0 yendi. Burada da kazanırlarsa son iki maça ilk 2 yarışında girecekler. Ancak son iki maçları Hollanda ve Türkiye ile iç sahada. Yarışa ortak olma hedefi motivasyon yaratsa da Türkiye karşısındaki oyununun tekrarlaması halinde Norveç karşısında duramazlar.

Hırvatistan – Slovakya Maç Sonucu 1

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’nda Hırvatistan ile Slovakya’nın karşı karşıya geleceği kritik mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %39’u ev sahibine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Analizi

Kıbrıs’ta çok zorlu bir 90 dakika oynayan Hırvatistan, rakip savunmayı aşmakta ciddi güçlük çekse de 3-0 gibi net bir skorla galip gelmesini bildi. Grup liderliği için Rusya ile çekişen ve averaj olarak rakibinin önünde olan Hırvatlar, galip gelmenin yanında averaj farkını da koruyabilmek için son 4 maçta olduğu gibi yine başarılı bir savunma performansı göstermeleri gerekiyor. Slovakya’nın matematiksel olarak şansı sürse de Rusya yenilgisi sonrasında işi bitti diyebiliriz. Oyun genelinde de rakiplerinden çok daha üstün bir performans ortaya koydular. İki ekip de savunma performansları etkileyici. Yine de iç saha faktörü ve gruptaki pozisyonu itibariyle Hırvatistan’ı kazanmaya yakın görüyorum. ‘MS 1 ve 4.5 alt’ ikilisini önereceğim.