Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Beşiktaş – Adana Demirspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Beşiktaş – Adana Demirspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı karşılaşmada Beşiktaş’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Beşiktaş an itibariyle tartışmasız olarak ligin en iyi futbolunu oynuyor. Avrupa dönüşü yorgunluğu, sakatlıklar ve 2-0 geriye düşmek bile Beşiktaş’ı galibiyetten alıkoyamadı. Sergen Hoca, Larin ve Ghezzal hamleleriyle Antalya’da müthiş geri dönüşe imza attı ve puanını 13’e yükseltti. Beşiktaş’ta eksiklikler en can sıkıcı sorun olsa da, Siyah Beyazlılar’ın istekli ve arzulu oyunu ve mücadele gücü tüm açıkları tolere ediyor. Adana Demir ise hafta sonu Rize karşısında ilk galibiyetini alsa da, hala pek güven vermiyorlar doğrusu. Vodafone Park faktörüyle de, Sergen Hoca ve öğrencilerini tekrar kazanmaya yakın görüyorum.

Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Fatih Karagümrük - Antalyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Antalyaspor için işler pek de yolunda gitmiyor. 2-0 öne geçtikleri Beşiktaş karşısında skoru koruyamadılar ve sahadan 3-2 mağlubiyet ile ayrıldılar. Maç sonunda Ersun Yanal’a büyük tepki vardı, istifaya davet edildi. Bu yenilgi elbette takımı da olumsuz etkiledi. Karagümrük ise tam tersi geriye düştüğü maçta Malatyaspor’u 4-3 mağlup etti. Oyun disiplini, kazanma iştahı, hücum organizasyonları başarılı olan Karagümrük’ün Antalyaspor karşısında kazanmasını bekliyorum.

Fiorentina – Inter : Maç Sonucu 2

İddaa programının Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Fiorentina - Inter mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %21’i karşılaşmayı Inter’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

İnter, Bologna karşısındaki tempolu oyununun sonucunu 6 gollü bir galibiyetle taçlandırdı. İnter'in cesur oyunu gol bahislerini değerli kılıyor. Rakip Fiorentina’nın etkin ofansif oyunu ile bu mücadelede gole dönük bahisleri tercih etmek mümkün. Her iki takımın rahatlıkla skor bulmasını bekliyorum. Tavsiyem karşılıklı gol var bahsi olacak.