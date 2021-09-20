Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayınız

Barcelona - Granada: Maç Sonucu 1

İddaa programının La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Barcelona - Granada mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %42’si karşılaşmada Barcelona’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Barcelona’nın hafta arasında Bayern Münih’e 3-0 mağlup olmasının dışında daha vahim olan olay, rakip kaleye tek bir isabetli şut dahi çekememesiydi! Barça, en son 2014’ün Eylül ayındaki Malaga deplasmanında aynı performansı sergilemişti. Yıllar içindeki bu değişimin geldiği son nokta, Katalan ekibinin kulüp kültürüne tamamen aykırı bir tablo. Bu sebeple Granada maçı, bu anlamda bir özür mahiyeti de taşıyor taraftarlar nezdinde. Granada’yı daha önce Barcelona’da Luis Enrique’nin yardımcısı olan Robert Moreno çalıştırıyor. Savunmada çok ciddi defektleri var. Barça’dan sorunsuz bir galibiyet bekliyorum. ‘MS 1 ve 4.5 alt’ diyeceğim.

Udinese - Napoli: Maç Sonucu 2

İddaa programının Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Udinese – Napoli mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %21’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Sezona iyi başlayan Udinese, moralli. Fakat oyun kalitesi değişkenlik gösteriyor. Napoli, Juventus galibiyeti ile öz güven buldu. Aynı zamanda Leicester karşısındaki geri dönüş öz güvenin katlanmasına yardımcı oldu. Napoli, iyi futbol oynuyor ve en kötü zamanında dahi yenmeyi başardığı Udinese karşısında hata yapacaklarını sanmıyorum. Napoli galibiyetini öneriyorum.

Ankaragücü - Menemenspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye 1. Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Ankaragücü - Menemenspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %58’i karşılaşmayı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi

Ankaragücü gol yemeden kazandığı Denizli (3-0) ve Gençlerbirliği (2-0) maçının ardından İstanbul deplasmanına çıktı Perşembe akşamı. Mustafa Dalcı’nın ekibi oyunu domine eden bir kimlikte oynuyor. Penaltı golüyle İstanbul’u yenseler de kontrolü bırakmadılar. Menemen 6-2’lik Adana yenilgisinden 4 gün sonra sahasında Manisa FK’yı 2-0 yendi. Hücum oyuncuları Akanbi ile Ahmet Sağat birer asist ve golle maçı koparan isimler oldu. Daha alternatifli kadroya sahip olan ve havaya giren Ankaragücü devrede öne geçer.