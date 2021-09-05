Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Belçika - Çekya: Maç Sonucu 1

İddaa programının Dünya Kupası Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı Belçika - Çekya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %39’u karşılaşmayı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tercihi

Grubun mutlak favorisi Belçika son karşılaştıkları Estonya karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen baskılı futbolu ve tecrübeli forvetlerinin golleriyle mücadeleyi 5-2 kazanmasını bildi. Grupta liderlik koltuğunda bulunan Kırmızı Şeytanlar grupta yakın takipçisi olan rakibiyle puan farkını korumak adına taraftarı önünde maça tempolu bir giriş yaparak başlamalarını bekliyorum. Çekya ise kadro yapısı itibariyle kaliteli isimleri bulunmasına rağmen skor üretmekte zorlanıyor. Özellikle evinde oynadıkları Belarus karşısında zorlanmasına rağmen sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldılar. Artık grup liderlik şansları devam edebilmek için mutlaka bütün riskleri alarak maça başlamasını bekliyorum. Taraftarının önünde maçın mutlak favorisi Belçika tecrübeli golcüleriyle mücadeleyi kazanmasını bilecektir.

İsviçre - italya: Maç Sonucu 2

İddaa programının Dünya Kupası Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı İsviçre - İtalya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Murat Yakın ile yeni bir yapılanma içinde olan İsviçre, hazırlık maçında Yunanistan engelini zorlanarak aştı. İtalya’nın son maçtaki puan kaybı ile liderlik için umutlandıklarını düşünüyorum. Fakat Haziran ayında iki takımın Avrupa şampiyonası grup maçında 3-0’lık skorla kazanan İtalyanların benzer bir sonuçla karşımıza çıkması sürpriz olmaz. Bulgaristan karşısında başta Florenzi ve İmmobille’nin kötü oyun performansı sonuca etki etti diyebiliriz. Özellikle ikinci yarıda baskın bir İtalya izledik. Oyun benzerlikleri taşıyan iki takımın mücadelesinde bir çok İtalya maçında olduğu gibi öncelikli tavsiyem TGS 2,3 olacak. Taraf bahsinde ise İtalyanları önde görüyorum.

İspanya - Gürcistan: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Dünya Kupası Elemeleri bülteninde günün öne çıkan maçı İspanya - Gürcistan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %17’si karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

İspanya elemelere iyi başlayamadı. Yunanistan ile berabere kaldılar. 4 maçta 2 kez kazandılar. Son maçta İsveç deplasmanında 2-1 kaybettiler. Kadro kalitesi her zamanki gibi çok iyi ama Moreno-Morata-Fernan Torres üçlüsü verim konusunda zayıf. Deplasmanda ilk maçta Gürcistan'ı 2-1 yenmişlerdi. Şimdi gene göllü maçta kazanmak zorundalar.