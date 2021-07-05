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Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 13:58 Son Güncelleme:
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Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Göteborg - Elfsborg : Çifte Şans 1-0

İddaa programının İsveç Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Göteborg - Elfsborg mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %9’u karşılaşmayı ev sahibi ekibin kaybetmeyexeğini düşünüyor.

Asane - Jerv: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Norveç bülteninde günün öne çıkan maçı Asane - Jerv mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Asane'nin durumu iyi gitmiyor. 4 maçtır kazanamıyorlar. Jerv ise daha düzenli bir ekip. Deplasmanda mağlup olmazlar.

Kristiansund - Brann: Maç Sonucu 1

İddaa programının Norveç Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Kristiansund - Brann mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %45’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Lige çok iyi bir başlangıç yapan Kristiansun son 3 maçında tökezledi. Lig sonuncusu Brann karşısında daha arzulu olmalarını bekliyorum. 3 puana uzanmayı başarırlar.

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