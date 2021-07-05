Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Göteborg - Elfsborg : Çifte Şans 1-0

İddaa programının İsveç Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Göteborg - Elfsborg mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %9’u karşılaşmayı ev sahibi ekibin kaybetmeyexeğini düşünüyor.

Asane - Jerv: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Norveç bülteninde günün öne çıkan maçı Asane - Jerv mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Asane'nin durumu iyi gitmiyor. 4 maçtır kazanamıyorlar. Jerv ise daha düzenli bir ekip. Deplasmanda mağlup olmazlar.

Kristiansund - Brann: Maç Sonucu 1

İddaa programının Norveç Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Kristiansund - Brann mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %45’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Lige çok iyi bir başlangıç yapan Kristiansun son 3 maçında tökezledi. Lig sonuncusu Brann karşısında daha arzulu olmalarını bekliyorum. 3 puana uzanmayı başarırlar.