Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları

İsviçre - İspanya: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası bülteninde günün öne çıkan maçı İsviçre - İspanya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %15’i karşılaşmayı İsviçre’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

İsviçre zoru başarmak değil, mucizeyi gerçekleştirdi. Fransa'yı normal seyreden bir oyunda, aynen bizim milli takım gibi kırk yılın başı yenebilirsiniz. O gün rakip formsuzdur veya siz çok iyi oynarsınız. Bu olası bir durum. Ancak 3-1 geriye düştüğünüz bir maçta, hem de EURO 2020 gibi bir organizasyonda son çeyrekte 3-3'ü yakalamak muazzam bir iş. Başta teknik direktör Petkovic olmak üzere alkışı hak ettiler. İşleri şimdi daha zor, çünkü hem turnuvadaki ilk gününe göre her maçta formunu yükselten bir İspanya var, hem de takımın omurgasının önemli parçalarından Xhaka cezalı. İspanyollar kazanır. Diğer alternatifler 3.5 kart üstü, 9.5 üst korner ve 2.yarıda daha çok gol olur.

Belçika - İtalya: Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası bülteninde günün öne çıkan maçı Belçika - İtalya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %12’si karşılaşmada İtalya’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Avusturya, İtalyanlar karşısında direnç gösteren ilk takım olmuştu. Mancini, Avusturya maçındaki sıkıntılı görüntüden dersler çıkaracaktır. Veratti ve Barella’nın durumları maç saatinde belli olacak. Bu iki oyuncunun sakatlık durumları ciddi değil. Kadroda olmalarını bekliyorum. Belçika, Portekiz karşısında özellikle De Bruyne oyundan çıktıktan sonra sorunlar yaşadı. De Bruyne, turnuva başından bu yana takımının ateşleyici gücü oldu. Eden Hazard ile birlikte forma giyme şanslarının az olduğu konuşuluyor. Özellikle De Bruyne için maç saatini beklemek gerekiyor. İtalyanlar büyük turnuvalarda Belçika karşısında oynadığı 4 maçın 3’nü kazandı. Bir maç ise berabere sonuçlandı. İki takımın turnuva içinde en iyi futbolu oynayan takımlar olduğunu görmek mümkün. Belçika’da özellikle De Bruyne’nin durumu maçın döngüsünü değiştirebilecek tek unsur. İtalyanlar ise orta sahada çok güçlü. Ayrıca kulübede bekleyen oyuncuların hazır görüntüsü güven veriyor. Erken final olarak nitelendirebileceğimiz bu karşılaşmada her iki takımın oyuna kontrollü başlamasını beklemek mümkün. İlk yarı beraberliği bu zorlu mücadelede için ideal bahis olacaktır. Alternatif için İtalya maçlarında bir çok kez deneyeme değer bahis tavsiyem ise TGS 2-3 olacak.

FC Minsk – FC Smorgon: Maç Sonucu 1

İddaa programının futbol bülteninde günün öne çıkan maçlarından bir diğeri FC Minsk – FC Smorgon mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %39’u karşılaşmada FC Minsk’in galibiyetini bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Onur Karaosmanoğlu’nun Tercihi

Son 8 lig maçında galibiyet alamayan ve ligin son sırasında bulunan Smorgon zorlu FC Minsk deplasmanında. FC Minsk son evinde oynadığı son 3 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet almadan sahadan ayrılmayı başardı. Ligde oynadığı son 7 maçında sadece 1 mağlubiyet alarak ligde orta sıralarda kendine yer bulan FC Minsk sahaya favori olarak çıkıyor.