Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok oynanan iddaa maçları için tıklayınız

Molde - Stromgodset : Maç Sonucu 1

İddaa programının Norveç Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Molde - Stromgodset mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %22’si karşılaşmayı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Bodo Glimt’e 2 sene sonra iç saha mağlubiyeti yaşatan Molde, ligin dengelerini sarsacak minvalde bir 3 puana imza attı. Bazı eksiklere rağmen 4 maçlık müthiş bir galibiyet serisi yakaladılar. S’Godset ise bu sezon deplasmanlarda çok tutuk bir görüntü sergiliyor. Deplasman karneleri pek tatmin edici değil. Molde’nin mevcut formuyla hata yapmasını beklemiyorum. Kazanıp, tekrar zirve ele geçirirler.

Kuopion - Oulu: Maç Sonucu 1

İddaa programının Finlandiya bülteninde günün öne çıkan maçı Kuopion - Oulu mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmada Kuopion’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Bir hafta önce karşılaşan iki takımın maçında kazanan kolay şekilde KUPS olmuştu. Konuk ekip ligin en kötü takımı. Ofansif oyunda etkinlik gösteremiyorlar. Ev sahibi ekibin savunma yönü kuvvetli. Bu yüzden son 4 maçta kolay kazanmayı başardılar. Ev sahibi maçı kazanırken oyunu orta skorlarda tutmayı başaracaktır. Tavsiyem TGS 2,3 bahsi olacak.

Sandefjord – Bodo Glimt: Maç Sonucu 2

İddaa programının Norveç bülteninde günün öne çıkan maçı Sandefjord – Bodo Glimt mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı karşılaşmada Bodo Glimt’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Sandefjord ligin alt sıralarında. Gelecek adına güven veren bir yapıları yok. Bodo ise ligin 1 numaralı şampiyonluk adayı. Bu maçta deplasmanda olmaları farketmez. Galip gelirler.