Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

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İngiltere - Avusturya: Maç Sonucu 1

İddaa programının Uluslararası Hazırlık Maçı bülteninde günün öne çıkan maçı İngiltere - Avusturya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %33’ü ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

İngiltere genç, dinamik ve başarıya aç bir takım. Açıkçası Euro 2020’de finale kadar yükselmelerini beklediğim takımların başında geliyor. Şampiyona öncesinde Avusturya ve Romanya ile hazırlık maçları oynayacaklar. Avusturya son olarak oynadığı Dünya Kupası grup elemelerinde kendi sahasında Danimarka’ya karşı 4-0’lık ağır bir yenilgi almıştı. İngiltere karşısında da işleri zor. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi finallerinde görev alan futbolcuların dinlendirilmesi beklense de İngilizlerin, Avusturya karşısında kazanmasını bekliyorum. Kaldı ki Kane başta olmak üzere her mevkiide son derece etkili isimlere sahipler.

Almanya - Danimarka : Maç Sonucu 1

İddaa programının Uluslararası Hazırlık Maçı bülteninde günün öne çıkan maçı Almanya - Danimarka mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i karşılaşmada Almanya’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Bu maça dair en ilginç anekdot, iki ekip de turnuvanın grup aşamasında tüm maçlarını kendi sahasında oynayacak. Tamamen santrforsuz bir sisteme evrilen Almanya, tempo yönünden daha enerjik bir takıma dönüşse de son vuruş becerileri anlamında da eskiyi aratıyor. Danimarka’nın da hücum bölgesi çok tatmin edici görünmese de savunma tarafı elit düzeyde. Avusturya’daki maçta, dengeli ve kontrollü bir başlangıç bekliyorum. İlk yarıda 2 gol çıkması sürpriz olur.

Fransa - Galler: Maç Sonucu 1

İddaa programının Uluslararası Hazırlık Maçı bülteninde günün öne çıkan maçı Fransa - Galler mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı karşılaşmada Fransa’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Fransa-Galler 1 & 4.5 alt 1.33 Grubumuzdaki rakiplerimizden olan Galler, turnuvayı Fransa’ya göre 3 gün erken açacağından, oynayacakları Fransa ve Arnavutluk sınavları arasında da sadece 3 gün var! Doğru düzgün dinlenme fırsatları da olmadan turnuvaya hareket edecekler. Son Dünya şampiyonu Fransa’nın, Nice’teki maçta ideale yakın bir 11’le mücadele etmesini bekliyorum. Güçlü savunma hattıyla da rakiplerine gol izni tanıma şansları düşük olduğundan, ‘MS 1 ve 4.5 alt’ ikilisini değerlendireceğim.