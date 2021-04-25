Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Fenerbahçe - Kasımpaşa: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %49’u karşılaşmada Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Beşiktaş’ın galibiyeti ile birlikte şampiyonluk yarışında Fenerbahçe’nin hata yapma şansı kalmadı. Fenerbahçe’de özellikle son 2 maçta Emre Belözoğlu’nun dokunuşları ile pozisyona giren, ofansta daha etkili bir takım ortaya çıktı. Fenerbahçe hata yapmaz ve kazanır diyorum.

Tuzlaspor – Adana Demirspor: Maç Sonucu 2

İddaa programının TFF 1. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Tuzlaspor – Adana Demirspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %63üi karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi

Tuzla işten işten geçtikten sonra kazanmaya başladı. 5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Eskişehir ile Play-Off için yarışan Keçiörengücü’nü devirdiler. Play-Off’un 6 puan uzağındalar ve geçmeleri gereken 3 takım var. O rakiplerden biri olan Altınordu ile önümüzdeki hafta maçları var. Adana Demir, Samet Aybaba ile başarı öyküsü yazmaya devam ediyor. Deneyimli teknik adamla 8 maçta kaybetmediler, 7 galibiyet aldılar. Aybaba ile hedef maçlarının hepsini kazandılar; Samsun ve Altınordu’yu deplasmanda İstanbul, Keçiörengücü ve Giresun maçlarını da iç sahada gol yemeden kazandılar. Yedek ön liberoları İsmail Yüksek cezalı. Adana Demir’in favori olduğu maçta ilk yarı 2 seçimini öneriyorum.

Inter – Hellas Verona: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı İtalya Serie A karşılaşması Inter – Hellas Verona mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmada İnter’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

İnter, Spezia karşısında etkin oyuna rağmen isabetli şut çekemeyerek Napoli maçı sonrası yine puan bıraktı. Verona, sıralamadaki rahat konumu sebebiyle kötü maçlar oynuyor. İnter, ligi riske etmeyecek şekilde mücadele edecektir. Taktiksel avantaj, sonuca etki eder ve kazanan İnter olur.