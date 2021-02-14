Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Galatasaray – Kasımpaşa Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Galatasaray – Kasımpaşa karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %38’i Sarı-Kırmızılılar’ın galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Her ne kadar İstanbul’da hava şartları kötü de olsa Galatasaray bu olumsuz durumu da aşacaktır. Liderlik koltuğunu kaptırmak istemeyen Galatasaray, Kasımpaşa’yı mağlup eder. Kupada elenen Galatasaray’ın sorun yaşamadan Kasımpaşa engelini aşacağı görüşündeyim. Sarı kırmızılılarda yeni transfer Gedson Fernandes yine süre alacak.

Real Madrid – Valencia Maç Sonucu 1

Misli.com’dan canlı yayınlanacak La Liga mücadelesi Real Madrid – Valencia karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %70’i ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yazarı M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Evinde Levante’ye yenildikten sonra Real Madrid son 2 maçta kazandı ama zor alınan 3 puanlar oldu. Valencia kupaya da veda etti. Ligde zaten düşme potasının 4 puan üzerinde. Real’de sakatlık listesi kabarık. Ramos, Marcelo, Valverde gibi eksikler var ama yine de kazanmaları şart.

Inter – Lazio Maç Sonucu 1

Serie A’da zirveyi yakından ilgilendiren Inter – Lazio karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %37’si Milano ekibinin galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Inter son olarak İtalya Kupası’ndan elendi. Juventus’a 2-1 ve 0-0’lık sonuçlarla elendiler. Lazio önünde bu yıl şampiyonluk parolası ile hareket eden Inter kazanacaktır.