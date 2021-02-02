Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da günün en çok iddaa oynanan maçları için tıklayın

Hatayspor - Fenerbahçe: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması olan Hatayspor -Fenerbahçe mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %34’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Galatasaray - Başakşehir : Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan ikinci maçı Galatasaray - Başakşehir mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %62’si karşılaşmada Galatasaray’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

3. Onyekuru dönemi henüz ilk maçında etkisini gösterdi. Oyuna sonradan dahil olan Nijeryalı oyuncu, attığı 2 golle Gaziantep’te yıldızlaştı. Sarı Kırmızılılar transfer döneminde önemli hamlelerle kadro derinliğini de genişletti. Başakşehir’de Aykut Kocaman dönemi başladı. Son dönemde performans açısından kopuk bir görüntü sergileyen Başakşehir’in, Aykut Hoca önderliğinde toparlanması da zaman alabilir. Yine de Başakşehir’in kadro kalitesini ve maçın önemini de düşününce, bu da ekstra bir motivasyon unsuru olabilir. Yüksek tempolu ve gollü bir maç izleyebiliriz.

Rizespor - Kasımpaşa: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Türkiye Süper Ligi bülteninde yer alan Rizespor - Kasımpaşa karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u ev sahibi ekibin galip geleceğini düşünüyor.