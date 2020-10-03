Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Fenerbahçe – Fatih Karagümrük | Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz Türkiye Süper Lig maçında Cumartesi günü Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı maçta ev sahibininin kazanacağını düşünüyorlar.

Leeds United – Manchester City | 2,5 Gol Üstü

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz İngiltere Premier Lig maçında Cumartesi günü Leeds United ve Manchester City, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen 2. maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı maçta en azından 3 gol atılacağını düşünüyorlar.

Murat Fevzi Tanırlı’nın Yorumu:

Leeds ve Bielsa birlikteliği iyi ki Premier Lig’e gelmiş. İlk 3 haftadan ligin merakla ve heyecanla beklenen takımı oldular. Liverpool karşısında 4-3 yenilerek başladılar ama önce Fulham’ı ardından Sheffield’ı mağlup ettiler.Rakip kim olursa olsun Bielsa üstadın sahaya koyduğu taktik, takdiri hak ediyor. Man City ise şok bir hafta geçirdi. İlk yarım saatte göz açtırmadığı ve fark yapacağı maçta, beklenmedik şekilde kalesinde 5 gol gördü. Kupada Burnley’i 3-0 yenerek morallendiler. Ferran Torres golüyle merhaba demiş oldu City kariyerine. Yine gollü keyifli maç izleriz. Tercihlerim İY 1.5 ÜST, 9.5 korner üst.

Leipzig – Schalke 04 | Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz ve Misli.com’dan canlı izleyebileceğiniz maçta Almanya Bundesliga maçında Cumartesi günü Leipzig ve Schalke 04, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen 3. maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı ev sahibi ekibin maçı kazanacağını düşünüyorlar.

Fatih Demireli’nin Yorumu:

Schalke'de beklenen oldu ve Teknik Direktör David Wagner ile yollar ayrıldı. Daha önce Augsburg'da ve son olarak federasyonda görev yapan Manuel Baum takımın başına getirildi. Baum'un hem diziliş hem de isim olarak değişiklik yapması bekleniyor. Bu değişikliğin içersinde Ozan Kabak da olacak, genç oyuncu 5 maç cezalı. İlk iki maçta kalesinde 11 gol gören Schalke'de ilk etapta savunmaya ağırlık verileceğini düşünüyorum. Ancak Leipzig deplasmanı oldukça zorlu bir başlangıç olacak. Ben ev sahibinin hem kazanacağını hem de 2,5 gol üstü barajının aşılacağını düşünüyorum.