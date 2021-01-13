Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları için tıklayın

Tuzlaspor - Başakşehir: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Kupası bülteninde bulunan Tuzlaspor - Başakşehir mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %61’i konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Süper Lig yolunda önemli işler yapan Tuzlaspor’un son dönem performansı pek de iyi değildi. Kupada rakip Başakşehir olunca, takım savunmasının önemi daha da ortaya çıkıyor. Başakşehir’de lig odaklı bazı isimlerin dinlenmesi muhtemel. Okan Hoca yine de ideal kadroyu fazla bozmak istemez. İlk 45 dakikanın dengeli ve az gollü geçmesi kuvvetle muhtemel. İlk yarı 1.5 altı seçimini değerlendireceğim.

Beşiktaş - Rizespor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Kupası bülteninde günün öne çıkan ikinci maçı Beşiktaş - Rizespor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %43’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Real Madrid – Kızıl Yıldız: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Euroleague bülteninde yer alan Real Madrid – Kızıl Yıldız mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %94’ü karşılaşmada Real Madrid’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

Real Madrid geçen hafta evinde Milano'ya kaybetti. Son dönemde çok iyi oynamıyorlar. Randolph'un sakatlığı ve Campazzo'nun gidişi onları etkiledi. Llull'un da sakatlığı devam ediyor. Kızıl Yıldız da Fenerbahçe'ye son saniye basketi ile mağlup oldu. Jordan Lloyd ve Simanoviç'in sakatlıkları sürüyor. İki takımın da hücumda sorunları var. Çok skor çıkacağını düşünmüyorum. 158.5 barajından alt tercihini öneriyorum