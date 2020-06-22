Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... İspanya La Liga ve Portekiz Primeira başta olmak üzere hafta sonları da Güney Kore K-1 Lig, Avusturya Ligi ve Rusya Premier Liga ile keyfine keyif kat, her gün onlarca Masa Tenisi maçı da CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

15:00 LP Lavrinenko, Dmitry - Serebrennikov, Alexandr

15:00 LP Arutiunyan, Artem - Demic, Ying

15:30 LP Yusipov, Timofey - Minchenkov, Igor

17:00 LP Lavrinenko, Dmitry - Molodtsov, Denis

17:30 LP Demic, Ying - Vladimirovich Vahnin, Geo

17:30 LP Serebrennikov, Alexandr - Skrebnev, Aleksandr

19:00 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Buyanin, Ivan

19:00 LP Ermilov, Aleksey - Basmanov, Dmitry Evgeniev

20:30 İS1 Villarreal - Sevilla

23:00 İS1 Leganes - Granada

23:00 PO1 Portimonense - Maritimo

Barcelona takıldı, Real Madrid hata yapmadı ve zirveye oturdu!

Villarreal üst üste galibiyetler alıp Avrupa hedefine yaklaştı, Sevilla 3 maçtır yenilgisiz...

İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Benfica ile Porto'nun amansız şampiyonluk yarışı da Misli.com'da!

Bu akşam Portekiz Primeira'da Portimonense, Maritimo'yu konuk edecek...

Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig, Avusturya Ligi ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!

Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!

Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...

Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!

Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da!