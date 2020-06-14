Misli.com'da günün canlı maç yayınları
Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Almanya Bundesliga ve İspanya La Liga başta olmak üzere Güney Kore K-1 Ligi, Avusturya Ligi ile keyfine keyif kat, her gün onlarca Masa Tenisi maçı da CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...
Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Almanya Bundesliga ve İspanya La Liga başta olmak üzere Güney Kore K-1 Ligi, Avusturya Ligi ile keyfine keyif kat, her gün onlarca Masa Tenisi maçı da CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...
İşte günün CANLI YAYIN listesi...
12:00 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Abramov, Kirill
12:00 LP Nikiforov, Oleg - Ivanov Stanislavovic, Vik
12:00 LP Novikov, Ilya - Pandur, Ivan
12:30 LP Ermilov, Aleksey - Kuzmin, Sergey
12:30 LP Gribkov, Alexander - Vakar, Sergey
12:30 LP Merzlikin, Dmitry - Rakhmanov, Viktor
13:00 GK1 Daegu FC - FC Seoul
13:00 GK1 Gwangju FC - Busan I Park
13:00 LP Kuzmin, Sergey - Pandur, Ivan
13:00 LP Rakhmanov, Viktor - Abramov, Kirill
13:00 LP Vakar, Sergey - Ivanov Stanislavovic, Vik
13:30 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Merzlikin, Dmitry
13:30 LP Nikiforov, Oleg - Gribkov, Alexander
13:30 LP Novikov, Ilya - Ermilov, Aleksey
14:30 AL2 Darmstadt 98 - Hannover 96
14:30 AL2 Karlsruhe - Stuttgart
14:30 AL2 Saint Pauli - Erzgebirge Aue
15:00 İS1 Athletic Bilbao - Atletico Madrid
15:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Troyanov, Yaroslav
15:00 LP Matveev, Igor - Buyanin, Ivan
15:00 LP Ogay, Sergey - Skrebnev, Aleksandr
15:30 LP Kirilenko, Andrey - Bazilevsky, Vitaly
15:30 LP Pravednov, Andrey - Petrochenko, Dmitry
15:30 LP Trushkin, Anatoly - Suharkov, Oleg
16:00 LP Buyanin, Ivan - Trushkin, Anatoly
16:30 AL1 Mainz - Augsburg
18:00 AV1Ş Hartberg - Sturm Graz
18:00 AV1Ş Rapid Wien - Wolfsberg
19:00 AL1 Schalke 04 - B. Leverkusen
20:30 İS1 Real Madrid - Eibar
23:00 İS1 Real Sociedad - Osasuna
Son haftaların formsuz takımı Ozan Kabak'lı Schalke, bir de sakatlık kabusuyla uğraşıyor! Kai Havert önderliğindeki Leverkusen'e konuk olacaklar...
Bundesliga heyecanı CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!
Barcelona, Mallorca deplasmanında farklı kazandı - gözler şimdi de Real Madrid'in üzerinde! Athletic Bilbao ise haftanın en kritik maçında Atletico Madrid'i konuk edecek...
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