Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Almanya Bundesliga ve İspanya La Liga başta olmak üzere Güney Kore K-1 Ligi, Avusturya Ligi ile keyfine keyif kat, her gün onlarca Masa Tenisi maçı da CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

12:00 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Abramov, Kirill

12:00 LP Nikiforov, Oleg - Ivanov Stanislavovic, Vik

12:00 LP Novikov, Ilya - Pandur, Ivan

12:30 LP Ermilov, Aleksey - Kuzmin, Sergey

12:30 LP Gribkov, Alexander - Vakar, Sergey

12:30 LP Merzlikin, Dmitry - Rakhmanov, Viktor

13:00 GK1 Daegu FC - FC Seoul

13:00 GK1 Gwangju FC - Busan I Park

13:00 LP Kuzmin, Sergey - Pandur, Ivan

13:00 LP Rakhmanov, Viktor - Abramov, Kirill

13:00 LP Vakar, Sergey - Ivanov Stanislavovic, Vik

13:30 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Merzlikin, Dmitry

13:30 LP Nikiforov, Oleg - Gribkov, Alexander

13:30 LP Novikov, Ilya - Ermilov, Aleksey

14:30 AL2 Darmstadt 98 - Hannover 96

14:30 AL2 Karlsruhe - Stuttgart

14:30 AL2 Saint Pauli - Erzgebirge Aue

15:00 İS1 Athletic Bilbao - Atletico Madrid

15:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Troyanov, Yaroslav

15:00 LP Matveev, Igor - Buyanin, Ivan

15:00 LP Ogay, Sergey - Skrebnev, Aleksandr

15:30 LP Kirilenko, Andrey - Bazilevsky, Vitaly

15:30 LP Pravednov, Andrey - Petrochenko, Dmitry

15:30 LP Trushkin, Anatoly - Suharkov, Oleg

16:00 LP Buyanin, Ivan - Trushkin, Anatoly

16:30 AL1 Mainz - Augsburg

18:00 AV1Ş Hartberg - Sturm Graz

18:00 AV1Ş Rapid Wien - Wolfsberg

19:00 AL1 Schalke 04 - B. Leverkusen

20:30 İS1 Real Madrid - Eibar

23:00 İS1 Real Sociedad - Osasuna

Son haftaların formsuz takımı Ozan Kabak'lı Schalke, bir de sakatlık kabusuyla uğraşıyor! Kai Havert önderliğindeki Leverkusen'e konuk olacaklar...

Bundesliga heyecanı CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Barcelona, Mallorca deplasmanında farklı kazandı - gözler şimdi de Real Madrid'in üzerinde! Athletic Bilbao ise haftanın en kritik maçında Atletico Madrid'i konuk edecek...

İspanya La Liga da CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Ligi ile Avusturya Ligi maçlarıyla da keyfine keyif kat!

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Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...

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