Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Almanya Bundesliga, Güney Kore K-1 Ligi, Avusturya Ligi ve hatta Masa Tenisi maçları CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

13:00 GK1 Busan I Park - Sangju Sangmu Phoenix

13:00 GK1 Pohang Steelers - Ulsan Hora-I

14:00 AL2 Arminia Bielefeld - Nürnberg

14:00 AL2 Jahn Regensburg - Darmstadt 98

14:00 AL2 Wehen Wiesbaden - Dynamo Dresden

16:30 AL1 B. Leverkusen - Bayern Münih

16:30 AL1 Eintracht Frankfurt - Mainz

16:30 AL1 F. Düsseldorf - Hoffenheim

16:30 AL1 Leipzig - Paderborn

17:00 LP Arutiunyan, Artem - Kryuchkov, Evgenii

17:00 LP Klimentev, Vladimir - Pyshkin, Sergey

17:00 LP Nikiforov, Oleg - Gribkov, Alexander

17:30 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei

17:30 LP Pashkov, Nikolay - Tukh, Igor

17:30 LP Yanshaev, Alexey - Vakar, Sergey

18:00 AV1D Admira Wacker - Mattersburg

18:00 AV1D Altach - WSG Tirol

18:00 AV1D St. Pölten - Austria Wien

19:00 LP Bazilevsky, Vitaly - Kolesnikov, Dmitriy

19:30 AL1 B. Dortmund - Hertha Berlin

20:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Volkov, Aleksandr Dmitrie

20:00 LP Serebrennikov, Alexandr - Ogay, Sergey

21:30 LP Kolesnikov, Dmitriy - Merkushin, Yuriy

21:30 LP Serebrennikov, Alexandr - Molodtsov, Denis

29 hafta sonunda Bayern 7 puan farkla zirvede! Dortmund, RB Leipzig ve Leverkusen'in amansız takibi sürüyor...

Dün M'Gladbach kaybetti, bugün Leverkusen bakalım Bayern karşısında ne yapacak?

Dortmund ile RB Leipzig de sahada...

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Avusturya'da "Düşme Grubu" kaynıyor! Austria Wien, zorlu St. Pölten deplasmanında...

Almanya 2. Bundesliga'da ise lider Arminia Bielefeld, düşme hattına yakın seyreden Nürnberg'i konuk edecek...

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