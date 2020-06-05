Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Almanya Bundesliga, Güney Kore K-1 Ligi ve hatta Masa Tenisi maçları CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

13:30 GK1 Incheon United FC - Gangwon FC

17:00 LP Pinkovskii, Pavel - Vladimirovich Vahnin, Geo

17:00 LP Serebrennikov, Alexandr - Sayanov, Denis

17:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Kirilenko, Andrey

17:30 LP Nemashkalo, Vladimir - Ogay, Sergey

17:30 LP Andreev, Danila - Demic, Ying

17:30 LP Bazilevsky, Vitaly - Volkov, Aleksandr Dmitrie

19:00 LP Suharkov, Oleg - Matveev, Igor

19:00 LP Menshikov, Andrey - Basmanov, Dmitry Evgeniev

19:00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Pravednov, Andrey

19:30 AL2 Bochum - Saint Pauli

19:30 AL2 Greuther Furth - Sandhausen

19:30 LP Novikov, Ilya - Pandur, Ivan

19:30 LP Shagarov, Oleg - Safonov, Vladimir

19:30 LP Arutiunyan, Artem - Kryuchkov, Evgenii

20:00 LP Pravednov, Andrey - Shagarov, Oleg

20:00 LP Matveev, Igor - Arutiunyan, Artem

20:00 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Novikov, Ilya

20:30 LP Safonov, Vladimir - Ilyukhin, Evgeniy

20:30 LP Kryuchkov, Evgenii - Suharkov, Oleg

20:30 LP Pandur, Ivan - Menshikov, Andrey

21:00 LP Suharkov, Oleg - Arutiunyan, Artem

21:00 LP Menshikov, Andrey - Novikov, Ilya

21:00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Shagarov, Oleg

21:30 LP Matveev, Igor - Kryuchkov, Evgenii

21:30 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Pandur, Ivan

21:30 LP Pravednov, Andrey - Safonov, Vladimir

21:30 AL1 Freiburg - Monchengladbach

29 hafta sonunda Bayrern 7 puan farkla zirvede! Dortmund, RB Leipzig, M'Gladbach ve Leverkusen'in amansız takibi sürüyor...

Bundesliga'da 30. haftayı Schwarzwald-Stadion'da açacağız! Freiburg, M'Gladbach'ı konuk edecek...

Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Düsseldorf, Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin, Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'lu Schalke'nin Bundesliga heyecanı CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Sadece Almanya Bundesliga değil, Güney Kore K-Lig 1 ve Almanya 2. Bundesliga maçlarını da Misli.com'da CANLI izleyebilirsin...

İlk 4 hafta sonunda sadece 2 puan toplayabilen Incheon United, Sungui Arena Park'da Gangwon FC ile karşılaşacak!

Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!

Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...

Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!

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