misli.com’da ezeli kazanç!

İddaa’da 2019 yılının enleri ilginç verilerle dolu. En çok oynanan takımlar ve en popüler bahis oyunlarında 2019’a damgasını vuran takımlar Anadolu Efes ve Galatasaray oldu. EuroLeague’de fırtına gibi esen Anadolu Efes 2019 yılında www.misli.com üyelerine en çok kazandıran takımdı. Galatasaray ise ‘en çok oynanan takım’ unvanıyla ön plana çıkarken, Sarı-Kırmızılılar üst üste puan kayıpları nedeniyle en çok kuponları yatıran takım da oldu.

En çok kazanan Erzincan

Misli.com’un 2019 enlerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaşlı üyelerin en çok kazandığı takım Beşiktaş oldu. Üç büyükler arasında özellikle Galatasaraylı ve Fenerbahçeli üyelerin Beşiktaş maçlarını kendi takımlarına oranla hem daha fazla tercih etmesi hem de daha fazla kazanması dikkat çekti. En çok kazanan şehirlerde ise zirveye Erzincan çıktı. Erzincan’ı, İstanbul ve Karaman takip etti. En çok kaybeden şehirler ise Yalova, Osmaniye ve Kastamonu oldu.

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