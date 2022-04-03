Misli.com Sultanlar Ligi’ne yükselen takımlar belli oldu

Bugün oynanan karşılaşmalarda İlbank, Adam Voleybol’u 3-1 mağlup ederken; Çukurova Belediye de Karşıyaka’yı 3-0 ile geçti. Alınan sonuçların ardından oluşan puan durumu şu şekilde;

1-İlbank: 9 puan

2-Çukurova Belediye: 6 puan

3-Adam Voleybol: 3 puan

4-Karşıyaka: 0 puan

Karşılaşmaların ardından yapılan kupa töreninde, Sigorta Shop Kadınlar 1’inci Ligi final etabını şampiyonlukla tamamlayan İlbank takımına madalya ve kupalarını TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ile Sigorta Shop CEO’su Aydın Kaya takdim etti. Sigorta Shop Kadınlar 1’inci Ligi final etabını 2’ncilikle tamamlayan Çukurova Belediye takımına ise kupa ve madalyalarını, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert ile TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz takdim etti.

DHA