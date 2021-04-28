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Misli.com Sultanlar Ligi’ne yükselen takımlar belli oldu

Bolu Belediyespor ve Sigorta Shop Kalecik Belediyespor’un Misli.com Sultanlar Ligi’ne çıkmayı garantilediği Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı maçları tamamlandı.

28 Nisan 2021, Çarşamba 23:42 Son Güncelleme:
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Misli.com Sultanlar Ligi’ne yükselen takımlar belli oldu

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde 4 takımın katılımıyla tek devreli lig usulüyle gerçekleşen organizasyonun üçüncü ve son gününde ilk olarak dün Sultanlar Ligi’ne çıkmayı garantileyen ekiplerin mücadelesinde Sigorta Shop Kalecik Belediyespor, Bolu Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

Adam Voleybol ise Edremit Belediyesi Altınoluk’u 3-1 yendi.

Sigorta Shop Kalecik Belediyespor’un namağlup tamamladığı final etabında oluşan puan durumu şöyle:

1.Sigorta Shop Kalecik Bld. – 9 puan

2.Bolu Bld. – 6 puan

3.Adam Voleybol – 3 puan

4.Edremit Bld. Altınoluk– 0 puan

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