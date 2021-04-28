Misli.com Sultanlar Ligi’ne yükselen takımlar belli oldu

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde 4 takımın katılımıyla tek devreli lig usulüyle gerçekleşen organizasyonun üçüncü ve son gününde ilk olarak dün Sultanlar Ligi’ne çıkmayı garantileyen ekiplerin mücadelesinde Sigorta Shop Kalecik Belediyespor, Bolu Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

Adam Voleybol ise Edremit Belediyesi Altınoluk’u 3-1 yendi.

Sigorta Shop Kalecik Belediyespor’un namağlup tamamladığı final etabında oluşan puan durumu şöyle:

1.Sigorta Shop Kalecik Bld. – 9 puan

2.Bolu Bld. – 6 puan

3.Adam Voleybol – 3 puan

4.Edremit Bld. Altınoluk– 0 puan