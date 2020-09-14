Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

14 Eylül 2020, Pazartesi 13:27 Son Güncelleme:
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Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas - PTT karşı karşıya gelecek. Ligde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın

13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - PTT

15.00 Beşiktaş - Eczacıbaşı VitrA

15.00 Kuzeyboru - Çan Gençlik Kalespor

17.30 VakıfBank - Aydın Büyükşehir Belediyespor

18.00 Sistem9 Yeşilyurt - Nilüfer Belediyespor

19.00 İlbank - Karayolları

16 Eylül Çarşamba

17.00 Galatasaray HDI Sigorta - Türk Hava Yolları

İHA

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