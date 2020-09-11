Voleybolda ligler geçen sezon koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında ertelenmiş ardından da iptal kararıyla 2020 yılı şampiyon ilan edilmeden tamamlanmıştı. Karantina ve sıkı önlemler arasında geçen 6 aylık sürecin sonrası Kadınlar Voleybol Ligi’nde yeni sezonun ilk servisi bugün atılacak. “Misli.com Sultanlar Ligi” adıyla oynanacak deplasmanlı ligde; küme düşme kaldırılıp, 4 takıma yükselme hakkı tanındığı için 16 takım mücadele edecek. Çan Gençlik Kale, Sarıyer Bld., İlbank ve Kuzeyboru ligin yeni takımları olacak.

Ligde açılış; Aydın-Galatasaray maçıyla yapılacak. 09 Eylül’de oynanması gereken THY - Sarıyer Bld. maçı ise Sarıyer Belediye takımının oyuncularının karantina süreçlerinin devam etmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi