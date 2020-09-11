Misli.com Sultanlar Ligi'nde heyecan başlıyor

Kadınlar Voleybol Lig'inde 37.sezon, bugün yapılacak tek maçla başlayacak. 16 takımla oynanacak sezonun açılış maçında Aydın BŞB, saat 19.00’da Galatasaray’ı ağırlayacak

11 Eylül 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Misli.com Sultanlar Ligi'nde heyecan başlıyor

Voleybolda ligler geçen sezon koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında ertelenmiş ardından da iptal kararıyla 2020 yılı şampiyon ilan edilmeden tamamlanmıştı. Karantina ve sıkı önlemler arasında geçen 6 aylık sürecin sonrası Kadınlar Voleybol Ligi’nde yeni sezonun ilk servisi bugün atılacak. “Misli.com Sultanlar Ligi” adıyla oynanacak deplasmanlı ligde; küme düşme kaldırılıp, 4 takıma yükselme hakkı tanındığı için 16 takım mücadele edecek. Çan Gençlik Kale, Sarıyer Bld., İlbank ve Kuzeyboru ligin yeni takımları olacak.

Ligde açılış; Aydın-Galatasaray maçıyla yapılacak. 09 Eylül’de oynanması gereken THY - Sarıyer Bld. maçı ise Sarıyer Belediye takımının oyuncularının karantina süreçlerinin devam etmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi

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