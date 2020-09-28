Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 6. hafta maçları oynanacak

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi’ne 6. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

28 Eylül 2020, Pazartesi 09:31 Son Güncelleme:
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Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 6. hafta maçları oynanacak

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Sistem9 Yeşilyurt-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

16.30 Beşiktaş-Karayolları (Burhan Felek)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

17.00 Kuzeyboru-Galatasaray HDI Sigorta (Aksaray)

19.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)

19.00 Eczacıbaşı VitrA-PTT (Eczacıbaşı)

30 Eylül Çarşamba:

15.00 Fenerbahçe Opet-Çan Gençlik Kalespor (Burhan Felek)

Not: İlbank-VakıfBank müsabakası, konuk takımın oyuncuları ile teknik ekibinden bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi

30 Eylül Çarşamba:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Haliliye Belediyespor (Cengiz Göllü)

16.00 Sorgun Belediyespor-Halkbank (Sorgun)

17.30 Tokat Belediye Plevne-Spor Toto (Ali Yücel)

18.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor (Burhan Felek)

1 Ekim Perşembe:

15.00 Solhanspor-Galatasaray HDI Sigorta (Karşıyaka)

Not: Ziraat Bankkart-Afyon Belediye Yüntaş müsabakası, konuk ekibin oyuncuları ile teknik ekibinden bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi. Ayrıca Arhavi Voleybol-Arkas Spor ve Altekma-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları, 14 Ekim’de oynanacak.

AA

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