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Misli.com Sultanlar Ligi - Kuzeyboru: 3 - Yeşilyurt: 0

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi’nin yedinci haftasında Kuzeyboru kendi seyircisi önünde Yeşilyurt’u 3-0 yendi.

06 Kasım 2021, Cumartesi 18:46 Son Güncelleme:
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Misli.com Sultanlar Ligi - Kuzeyboru: 3 - Yeşilyurt: 0

 Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi’nin yedinci haftasında Kuzeyboru kendi seyircisi önünde Yeşilyurt’u konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini set vermeden 3-0'la devirdi.         

Salon: Aksaray     

Hakemler: Yasin İlhan, Ahmet Çenesiz     

Kuzeyboru: Hande Korkut, Ryhkliuk, Mitchem, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Işıl Öz)     

Yeşilyurt: Ceren Kapucu, Ezgi Derin Taşdemir, Veltman, Nazlı Eda Kafkas, Krystyna, Neslişah Akar (Pınar Atasever, Burcu Yönder)     

Setler: 25-12, 25-16, 25-11     

Süre: 68 dakika (21, 25, 22)     

AKSARAY (AA)

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