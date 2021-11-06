Misli.com Sultanlar Ligi - Kuzeyboru: 3 - Yeşilyurt: 0

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi’nin yedinci haftasında Kuzeyboru kendi seyircisi önünde Yeşilyurt’u konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini set vermeden 3-0'la devirdi.
Salon: Aksaray
Hakemler: Yasin İlhan, Ahmet Çenesiz
Kuzeyboru: Hande Korkut, Ryhkliuk, Mitchem, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Işıl Öz)
Yeşilyurt: Ceren Kapucu, Ezgi Derin Taşdemir, Veltman, Nazlı Eda Kafkas, Krystyna, Neslişah Akar (Pınar Atasever, Burcu Yönder)
Setler: 25-12, 25-16, 25-11
Süre: 68 dakika (21, 25, 22)
AKSARAY (AA)