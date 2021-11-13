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Misli.com Sultanlar Ligi - Kuzeyboru: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin dokuzuncu haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Kuzeyboru’yu 3-0 yendi.

13 Kasım 2021, Cumartesi 18:39 Son Güncelleme:
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Misli.com Sultanlar Ligi - Kuzeyboru: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin dokuzuncu haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Kuzeyboru ile karşılaştı. Sarı-Lacivertliler rakibini set vermeden 3-0 yendi.

Salon: Aksaray     

Hakemler: Erkan Sarı, Zafer Özmen     

Kuzeyboru: Hande Korkut, Ryhkliuk, Ezgi Akyıldız, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Fuldan Ural)     

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem, Naz Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina)     

Setler: 15-25, 22-25, 16-25     

Süre: 77 dakika (22, 28, 27)  

AKSARAY (AA)

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