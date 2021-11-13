Misli.com Sultanlar Ligi - Kuzeyboru: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin dokuzuncu haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Kuzeyboru ile karşılaştı. Sarı-Lacivertliler rakibini set vermeden 3-0 yendi.
Salon: Aksaray
Hakemler: Erkan Sarı, Zafer Özmen
Kuzeyboru: Hande Korkut, Ryhkliuk, Ezgi Akyıldız, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Fuldan Ural)
Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem, Naz Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina)
Setler: 15-25, 22-25, 16-25
Süre: 77 dakika (22, 28, 27)
AKSARAY (AA)