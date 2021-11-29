Misli.com Sultanlar Ligi 11'inci hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Fenerbahçe Opet’i 16-25, 25-17, 25-21, 17-25, 16-14’lük setler sonucunda 3-2 mağlup ederek 9’uncu galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 31 sayıyla Tijana Boskovic oldu.

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ebru Kaya

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Simge (L), Adams, Fatma, Elif, Merve

FENERBAHÇE OPET: Fedorovtseva, Eda, Naz, De Souza, Dicle, Lazareva, Gizem (L), Cansu, Tutku, Buse, Beliz

SETLER: 3-2 (16-25, 25-17, 25-21, 17-25, 16-14)

SÜRE: 136 dakika (23,27,36,28,22)

İSTANBUL, (DHA)