Misli.com Sultanlar Ligi 11'inci hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Fenerbahçe Opet’i 16-25, 25-17, 25-21, 17-25, 16-14’lük setler sonucunda 3-2 mağlup ederek 9’uncu galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 31 sayıyla Tijana Boskovic oldu.
SALON: Eczacıbaşı
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ebru Kaya
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Simge (L), Adams, Fatma, Elif, Merve
FENERBAHÇE OPET: Fedorovtseva, Eda, Naz, De Souza, Dicle, Lazareva, Gizem (L), Cansu, Tutku, Buse, Beliz
SETLER: 3-2 (16-25, 25-17, 25-21, 17-25, 16-14)
SÜRE: 136 dakika (23,27,36,28,22)
İSTANBUL, (DHA)