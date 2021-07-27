Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan (TVF) yapılan açıklamada, Volley Hotel’de gerçekleşen toplantıya, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Asbaşkanı Suat Güler, TVF Genel Sekreteri Nihal İşçi, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK) Başkanı Aziz Yener ve kulüp temsilcileri katıldı.

TVF Başkanı Üstündağ toplantıda yaptığı konuşmada, "Voleybolda güzel işler yapmak için burada düşüncelerimizi istişare edecek, paylaşacağız. Camia olarak da samimiyetimizi hep dile getiriyoruz; biz nezih ve birbirini destekleyen bir camiayız. Takımlarımızın yönetimlerinde değişiklikler, aramıza yeni katılan takımlar oldu. Tüm takımlarımıza; hepimizin tek temennisi olan, olmazsa olmazımız sağlıklı bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.