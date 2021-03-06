Misli.com Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Beşiktaş – Gaziantep FK: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması Beşiktaş – Gaziantep FK mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %72’si karşılaşmada Siyah-beyazlı ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Beşiktaş için Malatya önünde verilen sınavda istenilen sonuç alınsa da kolay bir galibiyet olmadı. Gaziantep ise 10 kişi ile Gençlerbirliği’ni 1-0 geriden gelip 2-1 mağlup etti. Bu sefer Beşiktaş işi sağlama alır. Rahat kazanır

Osasuna - Barcelona: Maç Sonucu 2

İddaa programının İspanya La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Osasuna - Barcelona mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %73’ü karşılaşmada Barcelona’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Madrid derbisinin oynanacağı bu hafta sonunda Barça’nın liderle puan farkını kapatma şansı yüksek.Atletico ile fark 5 puan. Liderin 1 maçı daha eksik ama neticede fırsat haftası. Osasuna son 4 maçta 9 puan aldı ve düşme potasından uzaklaştı, formda. Barça, hafta içinde Sevilla’yı eleyip kupada da yola devam etmenin moraliyle kazanır.

Bayer Münih - Dortmund: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Bundesliga mücadelesi olan Bayern Münih – Borussia Dortmund karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %74’ü ev sahibi takımın galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi

Bundesliga'da haftanın maçı. Haaland mı Lewandowski mi gülecek ? Her iki takım da form grafiklerini arttırdılar. Ev sahibi ekip sahasında 11 maçtır kaybetmiyor. Bayern Münih puan avantajını kaybetmişti artık kazanmaktan başka çareleri yok. Sahadan mutlu ayrılacak takımın Lewandowski'li Bayern Münih olacağını düşünüyorum. MS:1 kuponlardaki yerini almalı.