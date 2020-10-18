Misli.com Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Türk Telekom – Büyükçekmece Basketbol: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı basketbol bülteninde yer alan Türk Telekom – Büyükçekmece karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %96’sı ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

Türk Telekom ligin kalburüstü takımlarından. Bu maçın da favorisi. Ama Büyükçekmece evinde 2 maç kazanarak beklentilerin üzerine çıktı. Oynadıkları üç maçta da minimum 85 sayı attılar. Türk Telekom da skorer bir takım. Yüksek skorlu bir mücadele bekliyorum. 167.5 sayı barajının aşılacağını düşünüyorum. Tercihim üst.

Göztepe – Fenerbahçe: Maç Sonucu 2

İddaa programı futbol bülteninde günün öne çıkan maçı Göztepe - Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %61’i konuk ekibin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Göztepe, Fenerbahçe maçlarını o kadar iyi hazırlanıyor ki, Sarı Lacivertliler İzmir’de tam 3 yıldır kazanamıyor. Fakat Fenerbahçe bu sezon hücum alternatifleri konusunda müthiş bir dinamizme sahip. Karşılıklı goller kazandırır.

Tottenham – West Ham: Toplam Gol 2.5 Üst

Günün bir diğer öne çıkan karşılaşması Tottenham – West Ham mücadelesinde Misli.com üyeleri %41’lik oranla toplam 2.5 Üst seçeneğini değerlendiriyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Analizi

Londra derbisinde hem Tottenham kazanır hem de bol kart çıkar gibi ikili seçenek olsa sanırım oran olarak çok değerli olurdu. Tottenham’ın şaşaalı Man Utd galibiyetinin ardından bu sezon şampiyonluk yarışında hep olacaklarına dair İngiliz medyasında hayli fazla yorum yazıldı. Her ne kadar şu an sakat olsa da Gareth Bale’in takıma dönüşü de önemli. West Ham ise Newcastle ve Arsenal’e kaybederek başladı ama sonraki 2 maçta tek kelimeyle şov yaptı. Wolves ve Leicester gibi ligin üst düzey iki takımını 4-0 ve 3-0 gibi skorlarla yenmesi olağanüstü. Sert bir maç izleriz. Kartı ve golü bol olur.