Misli.com Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Inter Turku – Kuopion: Maç Sonucu Beraberlik

İddaa bülteninde günün en çok oynanan futbol maçı Inter Turku – Kuopion karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %12’si beraberlik beklentisinde. Bir diğer %12’lik dilim ise 2.5 gol üzeri seçeneğine yöneliyor.

Misli.com Yorumcusu Emrah Çetin’in Tercihi

Eksik maçlarını tamamlayan Kups zirvede en yakın takipçisine 3 puan fark yaptı. Normal sezonun bitmesine 4 maç kala avantajlı konumdalar. Son 9 maçın 8'ini kazanıp 1'inde berabere kaldılar. 6 maçlık galibiyet hasretine iyi futbolla Lahti önünde son veren Inter Turku'de takımın yıldızı Furuholm'un gol orucunu bitirmesi de güzel detaylardan biriydi. İki ekip de golcüleriyle sivriliyor. Inter Turku zirve için iddiasını korumak istiyorsa kazanmak durumunda. Turku'deki maçın keyifli geçmesini bekliyorum.

Estudiantes – Gran Canaria: İlk Periyot Sonucu Beraberlik

Günün en çok öne çıkan ve Misli.com’dan canlı izleyebileceğiniz basketbol maçı Estudiantes – Gran Canaria mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyeleri ilk periyot beraberliğine yöneliyor.

Misli.com Yorumcusu Orçun Konaklılar’ın Analizi

Estudiantes, ligde 4 maçta 3 yenilgi almış durumda fakat bu 3 yenilginin 2'si son anlarda gelmişti. Nitekim son maçta sezondaki ilk galibiyetlerini de 2 saniye kala serbest atış çizgisinden buldukları 3 isabet ile 82-81'lik skoru yakalayıp Fuenlabrada deplasmanında almışlardı. Estudiantes'te tek eksik Edwin Jackson ki zaten onun uzun süreli sakatlığı nedeniyle Alessandro Gentile, takıma katılmıştı. Gentile, ilk maçında 12 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik bir katkı sağlamıştı. Gran Canaria'da takımın yıldızı Amedeo Della Valle, Slovenya deplasmanına götürülmedi. Sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen oyuncunun, bu maçta oynaması bekleniyor. Estudiantes, benim çok güvendiğim bir takım değil fakat ilk 4 maçta ortalama 82.5 sayı attılar. Gran Canaria ise biri uzatmada sonuçlanan ligdeki toplam 4 maçında ortalama 93 sayı yemiş durumda. Bu maçta Estudiantes'in takım sayısının yüksek olabileceğini düşünüyorum.

Barcelona – Panathinaikos: Maç Sonucu 1

Euroleague’de günün en çok tercih edilen maçı Barcelona – Panathinaikos karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %30’u Katalan ekibin galibiyetine oynuyor. Misli.com’dan canlı seyredebileceğiniz mücadelede diğer öne çıkan bahisler ise ilk periyot ve ilk yarı beraberlik seçenekleri olarak göze çarpıyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

Barcelona, Koronaya yakalanan Mitroviç'ten yoksun çıktığı maçta Valencia'yı deplasmanda yenmeyi başardı. Panathinaikos ise iki aktarma yaparak Lyon'a ulaştı ama Korona vakaları nedeniyle Asvel sahaya 8 oyuncu çıkaramayınca maç iptal oldu. Barcelona iyi savunma yapan bir takım. Geride kalan 3 maçı düşük skorlarla geçti. Panathinaikos da yeni yapılandı ve zamana ihtiyaçları var. Çok yüksek skorlu bir maç beklemiyorum. 158.5 oranından alt tercihini öneriyorum.