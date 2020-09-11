Misli.com günün en çok oynanan maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Rizespor – Fenerbahçe: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen ve aynı zamanda Süper Lig’in açılış maçı olan Rizespor – Fenerbahçe karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyeleri Sarı Lacivertlilere oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Rize bu sezon kadrosuna Loic Remy’ikatarak bu yıl üst sıralar için mücadele etme arzusunu gösterdi. Geçen yıl o bölgede ciddi sorun yaşayan ekip bu maçta Fenerbahçe’yi konuk edecek. Kağıt üstünde yenilenmiş kadrosuyla Fener favori olsa da tercihim Gol Var.

Bordeaux – Lyon: Maç Sonucu 2

Misli.com’dan canlı yayınlanacak Bordeaux – Lyon karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyeleri konuk ekipten yana tercihte bulunuyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Bordeaux sezonun ilk 2 haftasında kalesini gole kapamayı başardı ve 2 maçın sonunda 4 puan elde etti. Lyon ise bu yaz Şampiyonlar Ligi’nde ne kadar güçlü bir kadroya sahip olduğunu devler önünde gösterdi. Lyon sayesinde açık bir maç bekliyorum.

Rapid Wien – Admira Wacker: 2.5 Gol Üstü

Günün bir diğer öne çıkan maçında Rapid Wien ile Admira Wacker karşı karşıya geliyor. Misli.com’dan canlı bahisin yanı sıra canlı seyredebileceğiniz mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyeleri gollü bir maç bekliyor.