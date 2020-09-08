Misli.com Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün İddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar ile ilgili görüşlerini derledik…

Belçika - İzlanda: Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynama imkanı olan Uefa Uluslar Ligi mücadelesinde Misli.com üyelerinin bugün en çok tercihledikleri seçenek Belçika galibiyeti…

Misli.com Yazarı Caner İşbeğendiren’in Yorumu:

Belçika durdurulamıyor! Danimarka karşısında hız kesmeden galibiyet serilerini sürdürdüler. Üstelik deplasmanda olmaları sebebiyle bir ihtimal de olsa çekinsem de Belçika’nın kadrosu ve oynadığı futbol bir kez daha gösterdi ki, tereddüt dahi ettirtmiyor. İzlanda kanadında ciddi bir düşüş hakim. İngiltere karşısında katı bir oyun gösterseler de 2 sene önceki İzlanda görüntüsünden uzaklardı. Kolay pes etmeyen yapıları sebebiyle belki egzajere bir skor çıkmayabilir ancak Belçika’nın takılmasını beklemiyorum. Hatta gol yeme ihtimallerinin de düşük olması sebebiyle ‘MS 1 ve 4.5 altı’ ikilisini tavsiye edeceğim.

Fransa – Hırvatistan: Maç Sonucu 1

Misli.com’da bir diğer Canlı Bahis oynanabilecek Uluslar Ligi mücadelesinde, maç öncesi bahislere göz attığımızda günün en çok tercih edilenleri arasında Fransa galibiyetini de görmekteyiz.

Misli.com Yazarı Burak Sarıaslan’ın Yorumu:

Uluslar Ligi A grubu mücadelesinde kupanın favorilerinden Fransa, ilk maçında İsveç karşısında pek de beklenen performansı sergileyemedi. Geride kalan sezonun en başarılı oyuncuların yer aldığı ve Griezmann ve Mbappe gibi yıldızların da bulunduğu Fransa kadrosu, sahip olduğu potansiyelin çok altında kalıyor. Hırvatistan ise Uluslar Ligi’ne çok kötü bir başlangıç yedi ve altın jenerasyonlarından birini yakalayan Portekiz’e farklı mağlup oldu. Bu maçta garantici olmak çok daha doğru olacaktır. Tahmini çok kolay olmayan bu maçta risk almayalım ve Fransızlar yener diyelim. Gol sayısı anlamında her türlü tabloyla karşılaşabiliriz.

İsveç - Portekiz: Maç Sonucu 2

Gecenin bir diğer Uluslar Ligi mücadelesinde de Canlı Bahis öncesi kuponunu oluşturan Misli.com üyeleri Portekiz galibiyetini de çoğunlukla tercihlemişler!

Misli.com Yazarı Emrah Çetin’in Yorumu:

İsveç teknik direktörü Janne Andersson'un tutucu oyunu tercih etmesi ve bunun için de Kulusevski gibi formunun zirvesinde bir ismi Fransa karşısında yedek bırakması basın tarafından çok eleştirildi. Hatta Zlatan da bu fırsatı yakalamışken İsveç ekibindeki ayrımcı tutuma dikkat çeken bir paylaşım yaptı twitterdan. Kulusevski'nin maç sonunda kadroda olmamasına yaptığı 'şok oldum' yorumu da tüm bunların fitilini ateşledi tabii. Hoca Kulusevski ile konuştuğunu ve bir sorun olmadığını söyledi ancak bu maçta oynar mı oynamaz mı muamma. Portekiz de güçlü bir ekip ve hocanın bu tarz maçlardaki muhafazakar anlayışı acaba dedirtmiyor değil. Isak ile Seb Andersson'daki sakatlık da ne durumda olacak önemli. Çünkü onlar olmayınca Guidetti ile Thelin gibi hamlelere kaldı işleri. Portekiz'de yıldız isim Ronaldo'nun durumu belirsiz olsa bile oyuncuların Hırvatistan önündeki muazzam futbolu bunun pek de sorun olmadığını hissetirdi. Hakikaten çok iyi futbol oynadılar o maçta. İlk yarıdan rahatlıkla 2-3 olabilecek bir maçtı. İsveç'in maçlarını oynadığı Friends Arena'nın zeminine Fransa maçı öncesinde dikkat çekmiştim. Şimdi 3 günde 2.maç oynanacak bu zeminde. Bu detayın da yine göz ardı edilmemesi kanaatindeyim. Stockholm'deki bu zorlu maçta beklentim 2.5 üst.



