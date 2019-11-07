2019 yılında yaptıkları altyapı ve iletişim atağıyla kategorideki en hızlı büyüyen marka olduklarını söyleyen Misli.com Genel Müdür Yardımcısı Barış Akkiriş, “Misli.com 1,3 milyon üyesi ve bu sene gerçekleştirdiği çok ciddi ciro artışıyla sektörde kuvvetli 3’üncülük konumuna yükseldi” dedi. Akkiriş, 2020 yılında da yakaladıkları bu ivmeyi artırarak sürdürmeyi ve bu sene olduğu gibi milyonlarca yeni bahis severi misli farkı ile tanıştırmayı hedeflediklerini belirtti.

10 senelik marka

Misli.com’un 2009 yıılında Spor Toto Teşkilatı ile yapılan sözleşme ile Türkiye’nin 3. Yasal Şans oyunları platformu olarak kurulduğunu hatırlatan Akkiriş, şöyle devam etti: “Sektöre getirdiği ‘Kazanılan tutarın anında hesaba yatırılması’ gibi yeniliklerle kısa zamanda büyüdü. 2011’de Milli Piyango Müdürlüğü ile yapılan sözleşme ile de Milli Piyango çekiliş bileti alma imkanını üyelerine sunmaya başladı. Yani 2009 yılından beri bahis ve şans oyunu sevenlerin tanıyıp güvendiği 10 senelik bir markayız.”

En iyi oyun tecrübesi

Misli.com’un vizyonunun, milyonları peşinden sürükleyen spor dallarını, oyunun heyecan dolu dünyası ile daha da eğlenceli bir hale getirmek olduğunu ifade eden Akkiriş, “Misyonumuz ise üyelerimize dünya standardında güvenilir, kaliteli ve en iyi oyun tecrübesini yaşatmak” diye konuştu.

Canlı kupon imkanı

Barış Akkiriş, Türkiye’de bahis oynayanların sayısıyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Türkiye’de yüzde doksanın üzerinde çoğunluğu erkek olmak üzere, 18 yaş üzerinde 4-5 milyon kişinin sabit ihtimalli bahis oyunları oynadığı değerlendirilebilir.” Akkiriş, Misli.com’u, sektördeki diğer oyunculardan farklı kılan projelerini ise şöyle anlattı: “Üyelerimizin yüzde 90’ı mobil cihazlardan bağlanıp; artık yolda, işte, nerede boş zaman bulursa orada keyifli vakit geçirmek için Misli’yi açıyor. Sadece Misli üyelerine özel, anında tek tıkla Canlı İddaa kuponu yapılmasını sağlayan Basgeç; gün boyunca canlı yayınlarla, maçlar esnasında anında yorum ve bahis önerileri sunduğumuz MisliTV; yine misli.com bahisçilerine özel, Yapay Zeka destekli olarak geliştirdiğimiz AkıllıTüyo farklılıklarımızdan yalnızca bir kaçı. Örneğin MisliTV’yi Misli websitesinden ve IOS- Android app’lerimiz içinden bahis yaparken, anında izleyebilirsiniz. Can Tongo, Serdar Ali Çelikler, Ali Ece gibi pek çok uzman isim, maçlar esnasında anında yorum yaparak; CANLI bahiste yön gösteriyor ve maç izleme deneyimini daha keyifli hale getiriyor. Bunlar haricinde tüm temas noktalarında DENEYİM’e odaklanarak; önümüzdeki dönemde oyuncularını en fazla tatmin eden; üyelerinin oyunun her anından haz almasını sağlayan platform olmayı amaçlıyoruz.”

‘Türkiye’de bahis sektörü gelişiyor

Türkiye’de bahis sektörünün gayet sağlıklı bir şekilde geliştiğini vurgulayan Barış Akkiriş, şu bilgileri verdi: “İlk başladığı 2004 yılından bu yana spor müsabakaları üzerinden oynanan bahisler, milyonlarca kişiye ulaşır ve Türk sporuna da yine milyonlarca TL katkı sağlar durumda. Geçtiğimiz yıl içinde alınan çok isabetli bir kararla; illegal şekilde online platformlardan yurtdışına giden devasa rakamların önüne geçilmek üzere, Türkiye’deki yasal bahis oyunu olan İddaa’nın, yasadışı bahisle rekabet edebilmesi için içeriği artırıldı. Yani artık oyuncular daha yüksek bahis oranları ile daha fazla çeşit oyuna; üstelik maç devam ederken canlı olarak bahis yapabiliyor.

‘2018 hasılatı 12 milyar TL’

Sektörde 2018 yılı itibarı ile hasılatın 12 milyar TL olduğunu kaydeden Barış Akkiriş, şöyle devam etti: “Bu sene yenilenen İddaa ihalesini takiben; özellikle eylülden itibaren sektörde büyük değişimler ve toplam oyun hacminde aylık 3-4 kata varan artışlar yaşandı. Bunda ihaleyi alan Şans AŞ’nin getirdiği Canlı İddaa gibi yenilikler, bahis oranlarının ve buna bağlı ortalama kazanç oranının artması oldukça etkili oldu. Bu yenilikleri takiben; yurt dışına giden hacmin daha 2. aydan en az yüzde 20 civarında tekrar Türkiye’ye geri dönmüş olabileceğini değerlendiriyoruz.”

‘Sektörde büyüme devam edecek’

Üyelerine daha iyi bir deneyim yaşatmak için altyapılarındaki tüm eksikleri gidermek üzere yola çıktıklarını belirten Barış Akkiriş, gelecekteki yatırım hedefleriyle ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Hem önyüzde hem arka plandaki altyapı geliştirmelerine mutlaka devam edeceğiz. Ayrıca anlık içeriklerin çok önem kazandığı yeni İddaa dünyasında da geliştirdiğimiz bazı yeni özellikler ve oyuna heyecan katan yeni formatlarla misliTV, yatırıma devam edeceğimiz işler olacak.” Akkiriş, sektördeki yenilikleri ise şöyle anlattı: “CANLI İddaa ve artan tek maçlar son dönemin en önemli yenilikleri. Ve bunlar hacimsel olarak ciddi artış getirdi. Yeni oyun türleri ve spor dalları açıldıkça, oyun daha da keyifli hale gelecek. İlgilendiğiniz bir sporla ilgili müsabaka esnasında bahis yapmak mümkün hale gelecek. Tüm bunlara bağlı olarak büyümenin devamının geleceğini öngörebiliriz.”

'Yüzde 10’a varan iade kampanyası düzenliyoruz’

Türkiye’de ilk kez Canlı İddaa’da yüzde 10’a varan iade kampanyası düzenlediklerini söyleyen Barış Akkiriş, “Bu kampanya hem illegal bahisle mücadele anlamında önemli hem de bahis severler açısından çok değerli” dedi. Akkiriş, “Türkiye’de yapılan bahislerin yüzde 80’e yakını futbol oyunlarından ve Türkiye başta olmak üzere İngiltere-Fransa-İspanya- Almanya gibi liglerden oluşuyor. Bunu basketbol, motor sporları, tenis, voleybol, hentbol, snooker gibi diğer spor branşları izliyor” diye konuştu.