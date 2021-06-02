Misli.com ekibi, Euro 2020 A Grubunu değerlendirdi

Bir yıllık ertelemenin ardından başlayacak olan Euro 2020 finallerinin başlangıç maçının oynanacağı bu grup, A Millilerimizin yer alması sebebiyle en fazla ilgi göstereceğimiz grup olacak. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, en iyi 4 grup 3.’sü ekibin de bir üst tura çıkacak olması sebebiyle grup aşamalarındaki maçlarda beraberliklerin ve hatta yenilen gollerin de önemi çok büyük olacak.

İTALYA: Eleme gruplarında 10’da 10 yaparak finallere gelen İtalya, son büyük turnuva olan 2018 Dünya Kupası’na katılamadığı için bu turnuvada kendini göstermek adına büyük efor sarfedecek. Ayrıca bir kez şampiyon oldukları Avrupa Şampiyonası finallerinin son üçünde bir kez ikinci olmaları ve iki kez de çeyrek final görmeleri onları favori ekiplerden biri haline getiriyor. Kadrolarına bakıldığında oyuncuların çoğu Inter, Juventus, Roma, Lazio ve Napoli’den ancak bu ekiplerin bu sezon Avrupa kupalarındaki performanslarına bakıldığında sadece Roma’nın yarı final yapabilmiş olması, kadronun performansını sorgulamıyor değil.

TÜRKİYE: Özellikle kalede ve savunmada yakaladığımız kuvvetli jenerasyonun etkisiyle Euro 2020 Elemelerinde Belçika’yla birlikte en az gol yiyen ekip olarak finallere katılan A Millilerimiz grubun ilk iki favorilerinden. Elemelerde aynı grupta yer aldığımız Fransa’ya karşı kaybetmemiş oluşumuz ve bu sezon Avrupa’nın güçlü liglerinde yer alan milli oyuncularımızı gösterdiği performanslar, A Milli takımımızı bu turnuvada iddialı ekiplerinden biri haline getiriyor. Euro 2016’da gruptan çıkamamış olmamız ve 2012 finallerine katılamamış olmamız bizim için olumsuz gözükebilir ancak 2008 finallerinde neler yapabileceğimiz göstermiştik. Eleme grubunda Fransa karşısında gösterdiğimiz performansları tekrarlarsak rahatlıkla bu gruptan çıkarız.

İSVİÇRE: D Grubu lideri olarak finallere gelen İsviçre, finallerine katıldığı büyük turnuvalarda ilginç bir performansa sahip. Öyle ki, boy gösterdikleri son 6 büyük turnuva finallerinin 4’ünde gruplardan çıkmışlar ancak hemen son 16 turunda elenmişler. Yolumuzun birçok kez kesiştiği İsviçre ile son olarak Euro 2008 finallerinde A Grubu 2. maçında karşılaşmıştık ve Arda Turan’ın uzatmalarda attığı golle 2-1’lik skorla gülen taraf olmuştuk. Öncesinde ise 2005’te Dünya Kupası play-off’larında oynanan maçlar herkesin hafızasında yer etmişti. Kadrolarına baktığımızda oyuncuların çoğu Avrupa’nın major liglerindeki ekiplerden ancak yine bu isimlerin çoğu bu takımlarda ilk onbirde forma giyen isimler değil. Yine de Vladimir Petkovic, yaşları anlamında en verimli çağlarında olan bu oyunculardan en iyi performansı almaya çalışacak.

GALLER: Oldukça sıkı bir mücadelenin yaşandığı E Grubu’nda 2. olarak finallere gelmeyi hak kazanan Galler, grubun sürpriz ekibi olarak gözüküyor ancak Euro 2016 finallerinde B Grubu’nda İngiltere, Slovakya ve Rusya’nın önünde lider olarak üst tura çıkmaları ve sırasıyla Kuzey İrlanda ile Belçika’yı eleyip yarı final görmeleri onların şanslarını arttırmıyor değil. Manchester United’ın efsane ismi Ryan Giggs’in yönettiği ve yine Gareth Bale’den hücum anlamında çok şeyler bekleyen Galler’in kadrosu, İngiltere Premier Lig, Galler Ligi ve İngiltere alt liglerinden seçilen isimlerde oluşmakta. Bakıldığında Tottenham, Liverpool, Manchester United ve Juventus’tan gelen isimler mevcut ancak bunların ilk onbirde oynayan isimler değil. Otoritelere göre Galler’in gruptan çıkabilmesi için İsviçre ve A Millilerimiz karşısında puanlar alması gerek. Kadro kalitelerine bakıldığında ise bunu gerçekleştirebilmeleri için gerçekten iyi günlerinde olmaları gerek veya şanslı birkaç gole ihtiyaçları var.

MİSLİ.COM GRUP TAHMİNİ:

Zor bir grup olacağı kesin. İtalya grubun favorisi olabilir ancak A Millierimiz dahil diğer 3 takım onlara çelme takabilir. A Millilerimizin kadro kalitesine baktığımda gruptan muhakkak çıkacağımızı düşünüyorum. 1.45’lik oran da oldukça cazip.

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