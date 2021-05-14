Geçen sezon Misli. com 3.Lig'de 24 Erzincanspor forması altında 20 gol atan ve 2.Lig'e yükselen kadroda yer alan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon başında Galatasaray'a transfer oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giren özellikle Göztepe maçında yaptığı hat-trick ile gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu, Euro 2020 için geniş kadroda yer aldı.

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in açıkladığı listede yer alan 22 yaşındaki oyuncu nihai kadroda da yer alırsa bir yılda Misli. com 3.Lig'den Euro 2020'ye uzanan müthiş bir çıkışa imza atmış olacak.

Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan ve bu yıla ertelenen turnuva zamanında düzenlenmiş olsaydı belki de Kerem, o dönemde 2.Lig'e yükselme play-off maçlarında mücadele edecekti.

Süper Lig'de bu sezon 6 gol attı. (Her 140 dakikada bir gol atıyor)

Galatasaray forması altında bulduğu kısıtlı zamanda iyi performans gösteren Kerem Aktürkoğlu, 6 gol atarken sahada kaldığı her 140 dakikada bir gol attı. Kerem Aktürkoğlu, daha önce U21, U19 ve U18 Milli Takım kadrolarında da yer almıştı.









Roberto Mancini ve Bonucci'ye rakip olabilir

Kerem Aktürkoğlu bir yıl içinde yaptığı çıkış ile belki de İtalya ile oynanacak açılış maçında süre alacak. Dünyanın sayılı savunma oyuncuları arasında gösterilen Leonardo Bonucci gibi önemli isimlerin yer aldığı, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini yönetimindeki İtalya karşısında görev yapmak kariyerinin ilk yıllarındaki Kerem Aktürkoğlu için büyük bir deneyim olacak







