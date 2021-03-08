Derleyen Kaan Karahan

3 Mart 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yakup Alkan, futbol kariyerinde birçok takımda boy gösterdi. Şubat 2012'de transfer olduğu Tuzlaspor'da 2013 yılında takımıyla Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu yaşayan 1.86 boyundaki forvet, 25 maçta attığı 19 golle takımın skor yükünü çekti.

2013 yılında profesyonel oldu

O dönem Amatör Milli Takım 'da da boy gösteren Yakup, 2013 yılında profesyonel oldu. Tuzlaspor'da 3 yıllık sözleşme imzalayan başarılı isim, gollerine devam etti. Misli.com 3. Lig'deki ilk sezonunda 60 puan toplayan Tuzlaspor, 3. Grup'ta 4. oldu ve Play-Off oynamaya hak kazandı.

Profesyonel ilk sezonunda 17 gol atan Yakup ise Keçiörengücü'nün 26 golle zirveye oturan yıldızı Yıldıray Koçal'ın ardından 2. sırada yer aldı. Yarı finalde Menemenspor'a penaltılar sonucu kaybeden Tuzlaspor, final oynamaya hak kazanamadı.





Tuzlaspor'da gelen şampiyonluk

2014/2015 sezonu ise İstanbul ekibi için rüya gibi geçti. Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 34 maçta alınan, 21 galibiyet, 11 beraberlik, 2 mağlubiyet sonrası 74 puanla ligi zirvede tamamlayan Tuzlaspor, en yakın rakibi Darıca Gençlerbirliği'ne 6 puan fark atarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

Takımın 9 numarası Yakup Alkan ise attığı 18 golle zirveye oturdu. Bir önceki sezon 2. sırada kalan Yakup, sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Yeni Malatyaspor'da şans bulamadı

Tuzlaspor formasıyla 2 sezonda 63 resmi maça çıkan, 39 gol atan Yakup için ayrılık vakti geldi. 2014/2015 sezonunda Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa uzanan ve Spor Toto 1. Lig'e adım atan Yeni Malatyaspor, Yakup Alkan'ı kadrosuna kattı.

Tuzlaspor performansını Malatya'da göstermeyen Yakup, yarım sezonda 7 resmi maça çıktı, devre arası Misli.com 2. Lig ekibi Menemenspor'a kiralandı. Menemen'de 2 resmi çıkabilen forvet, sezonu gol atamadan tamamladı.

Çorum FK'da yeniden doğdu, 2. kez gol kralı oldu

2015/2016 sezonunu boş geçen Yakup, 2016/2017'de kirlaandığı Çorum FK'da yeniden doğdu. Çorum, Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta topladığı 58 puanla Play-Off oynamaya hak kazandı. 19 gol atan Yakup Alkan ise kariyerinde 2. kez gol kralı oldu.

Altay'ı evinde 2-0 mağlup eden Kırmızı Siyahlı ekip, rövanşta rakibine aynı skorla kaybetti. Penaltılar sonrası Altay, finalde Kocaelispor'u geçti, Misli.com 2. Lig'e yükseldi. Çorum ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Bu sefer finalde yıkıldı

Kötü günler geçirdikten sonra Çorum formasıyla gollerini yeniden sıralayan Yakup'un bir sonraki durağı Yeni Orduspor oldu. Yarım sezon geçirdiği Karadeniz ekibinde 3 resmi maça çıkan Yakup, devre arasında Diyarbekirspor'e transfer oldu. Güneydoğu ekibi, sezonu 64 puanla tamamladı. Yakup ise takımına 5 golle destek verdi. Çorum ve Tuzla ile Play-Off'ta yarı finalde kaybeden Yakup, Diyarbekir ile de finalde yıkıldı. Yarı finalde Tire 1922'yi eleyen Diyarbekirspor, finalde Ankara Demirspor'a kaybetti.

3. gol krallığını yaşadı

2018/2019'da Çorum FK ile anlaşan Yakup, bir geri dönüş hikayesine yine Kırmızı Siyahlı ekiple imza attı. Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta 52 puan toplayan ve sezonu 52 puanla 5. sırada tamamlayan Çorum, Play-Off'a yükseldi.

29 maçta 20 gol atan Yakup ise Çorum ile 2., kariyerindeki ise 3. gol krallığını yaşadı.

Şeytanın bacağını kırdı

2 kez yarı final, 1 kez finalde kaybeden Yakup, şeytanın bacağını Çorum FK'da kırdı. Karadeniz ekibi, yarı finalde Kocaliespor, finalde ise Serik Belediyespor'u geçti.

Serik'i penaltılarla mağlup eden Çorum'a 2. Lig'i getiren son vuruş ise Yakup Alkan'dan geldi.

Kocaelispor'la imzaladı

2019/2020 sezonuna çok iddialı giren Kocaelispor, forvet hattını Yakup'a emanet etti. 27 hafta oynanan ve pandemi nedeniyle tescil edilen ligde topladığı 64 puanla en yakın rakibi Belediye Derincespor'a 14 puan fark atan Kocaelispor, Misli.com 3. Lig 2. Grup şampiyonu ilan edildi. Yakup ise sezonu 14 golle tamamladı.

Gollerini sıralamaya devam ediyor

2020/2021'e Misli.com 2. Lig ekibi Çorum'la giren Yakup, 3. macerasında aradığını bulamadı. Sadece 1 resmi maça çıkabilen Yakup, devre arasında Misli.com 3. Lig ekibi Fethiyespor'a kiralandı. Fethiyespor, zirve hattında yer alırken tecrübeli forvet gollerini sıralamaya devam ediyor.

Bonservisi hala Yeni Malatyaspor'da

Bonservisi hala Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da bulunan Yakup'un Doğu ekibi ile olan sözleşmesi Mayıs 2022'de sona erecek. Süper Lig'de hiç şans bulamayan, Spor Toto 1. Lig'de ise sadece 6 maçta görev alabilen Yakup, 3. Lig takımlarının ise gözdesi.

Bir sonraki durak...

Kariyerinde 3 gol krallığı yaşayan, Misli.com 3. Lig'de 192 maçta 107 gol atan ve saçlarıyla futbolseverlerin Belçikalı yıldız Fellaini'ye benzettiği Yakup Alkan, 4. şampiyonluğuna Fethiyespor formasıyla ulaşmaya çalışacak. 29 yaşındaki forvetin bir sonraki sezon hangi takımda boy göstereceği ise merak konusu.