Lig statülerine göre ilk karşılaşmalar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında yapılacak. Rövanş müsabakaları 10 Mayıs'ta yapılırken yarı final maçları 15 ve 19 Mayıs, final karşılaşmaları ise 23 veya 24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Programı şöyle:
1. Grup
16.00 Arnavutköy Belediyespor-Bucaspor 1928
16.00 Ofspor-Malatya Yaşilyurt Belediyespor
2. Grup
16.00 İskenderun-Belediye Kütahyaspor
16.00 Yomraspor-Fethiyespor
3. Grup:
16.00 Çatalcaspor-Esenler Erokspor
20.30 Isparta 32 Spor-İçel İdmanyurdu
4. Grup:
16.00 1954 Kelkit Belediyespor-Bursa Yıldırımspor
16.00 68 Aksaray Belediyespor-Düzcespor