Misli.com 3. Lig’de play-off çeyrek final programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off çeyrek final müsabakaları 6 ve 10 Mayıs, yarı final müsabakaları 15 ve 19 Mayıs, final müsabakaları ise 23 veya 24 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Lig statülerine göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak. İki final merkezi ise daha sonra ilan edilecek.

Misli.com 3. Lig’de play-off çeyrek final programı şöyle:

6 Mayıs Perşembe:

1. Grup

16.00 Arnavutköy Belediyespor-Bucaspor 1928

16.00 Ofspor-Malatya Yaşilyurt Belediyespor

2. Grup

16.00 İskenderun-Belediye Kütahyaspor

16.00 Yomraspor-Fethiyespor

3. Grup:

16.00 Çatalcaspor-Esenler Erokspor

20.30 Isparta 32 Spor-İçel İdmanyurdu

4. Grup:

16.00 1954 Kelkit Belediyespor-Bursa Yıldırımspor

16.00 68 Aksaray Belediyespor-Düzcespor

10 Mayıs Pazartesi:

1. Grup

16.00 Malatya Yaşilyurt Belediyespor-Ofspor

20.30 Bucaspor 1928-Arnavutköy Belediyespor

2. Grup:

16.00 Belediye Kütahyaspor-İskenderun

20.30 Fethiyespor-Yomraspor

3. Grup:

16.00 İçel İdmanyurdu-Isparta 32 Spor

20.30 Esenler Erokspor-Çatalcaspor

4. Grup:

16.00 Bursa Yıldırımspor-1954 Kelkit Belediyespor

16.00 Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor

AA