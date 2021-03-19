Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta 23., 2, 3 ve 4. Grup’ta ise 26. hafta maçları oynandı. 1. Grup’ta Diyarbekirspor ve 4. Grup’ta Düzcespor liderliğe yükselirken, 2. Grup’ta Belediye Kütahyaspor, 3. Grup’ta da Somaspor zirvedeki yerini korudu.

Malatya Yeşilyurt Bld.-Bld.Derince maç sonucu: 0-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor 3 maçtır kazanamıyor. Bu süreçte 2 beraberlik aldı. Belediye Derince üst üste 4. deplasmandan da puanla ayrıldı. Belediye Derince 3 maçtır kazanamıyor.

Fatsa Belediyespor-Ofspor maç sonucu: 1-1

30' Osman Şahin 0-1 Ofspor

48' Buğrahan Karslı 1-1 K.K. Fatsa Belediyespor

Fatsa Belediyespor son 4 maçta kaybetmedi, 8 puan aldı. Fatsa Belediyespor bu sezon 3. kez geriden gelip puan aldı. Ofspor 5 maçtır kaybetmiyor. Bu dönemde 3 galibiyet, 2 beraberlik aldılar. Ofspor üst üste 3 galibiyetin ardından 4. deplasmanında da puan aldı.

Ofspor, Diyarbekir ve Antalya Kemer maçlarından sonra 3. kez öne geçtiği maçta puan kaybetti.

1877 Alemdağ-Payasspor maç sonucu: 4-1

2' Furkan Demir 1-0 1877 Alemdağ

14' Doğukan Ateş 1-1 Payasspor

15' Yusuf Demir 2-1 1877 Alemdağ

37' Çağlar Özel 3-1 1877 Alemdağ

76' Fırat Aras 4-1 1877 Alemdağ

1877 Alemdağ son 3 iç saha maçında kaybetmedi, 7 puan topladı, düşme hattından çıktı. 1877 Alemdağ bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti. Düşme hattındaki Payasspor üst üste 3 maçtır kaybediyor.

Payasspor gittiği 12. deplasmanda da galibiyet alamadı.

Fethiyespor-Ceyhanspor maç sonucu: 3-0

9' Anıl Gir 1-0 Fethiyespor

43' Ali Han Tunçer 2-0 Fethiyespor

88' Fatih Somuncu 3-0 Fethiyespor

Fethiyespor yeni teknik direktörü Bahri Kaya yönetiminde çıktığı ikinci maçta ilk galibiyetini aldı. Fethiyespor sahasında yenilmezliğini sürdürdü, 12 maçta 10 galibiyet elde etti. Ceyhanspor 5 maçtır kazanamıyor. Bu süreçte ikinci yenilgilerini aldılar.

Ceyhanspor üst üste 2 deplasmandan puansız ayrıldı.

Yomraspor-Kahta 02 Spor maç sonucu: 0-0

Yomra 7 maçtır kaybetmiyor. İkisi üst üste olmak üzere bu süreçte 3 beraberlik aldılar. Kahta 02, 5 maçtır kaybetmiyor. Bu süreçte üst üste 4. beraberliklerini aldılar. Kahta 02, son 6 deplasmanın 5’inde puan aldı, bir tek Play-Off’taki Nazilli Belediyespor’a yenildi.

Isparta 32-Esenler Erokspor maç sonucu: 0-2

28' Abuzer Gaffar Toplu 0-1 Esenler Erokspor

70' Aziz Kızılgün 0-2 Esenler Erokspor

Isparta 32 son 5 maçında kazanamadı. Bu süreçte ikisi üst üste olmak üzere 3. mağlubiyetlerini aldılar. Isparta 32 yeni teknik direktörü Hakan Şimşek yönetiminde çıktığı ilk maçta kaybetti. Esenler Erok üst üste 2. galibiyetini aldı

İçel İdman Yurdu-Çatalcaspor maç sonucu: 0-0

Üst üste 2. Beraberliğini alan İçel İdmanyurdu son 5 maçta kaybetmedi. İçel İdmanyurdu iç sahada iki maç aradan sonra puan kaybetti. Çatalcaspor yeni teknik direktörü Kadir Akbulut ile çıktığı ikinci maçta ilk kez puan aldı. Çatalcaspor oynadığı son 4 karşılaşmanın 3’ünde gol atamadı.

Bayrampaşa-1954 Kelkit Bld. maç sonucu: 0-0

Bayrampaşa evinde üst üste 3. maçta da kazanamadı. Bayrampaşa sahasındaki son iki karşılaşmada gol atamadı. Üst üste 3. Beraberliğini alan 1954 Kelkit Belediyespor 5 maçtır kazanamıyor.

1954 Kelkit Belediyespor 5 maçtır gol atamazken bu süreçte 4 karşılaşmadan 0-0’lık skorla ayrıldı, evinde de Adıyaman 1954’e 1-0 kaybetti. 1954 Kelkit Belediyespor son 5 deplasman maçından da beraberlikle ayrıldı.

Bursa Yıldırım-52 Ordu FK maç sonucu: 2-1

10' Muhammed Emin Balcılar 0-1 52 Ordu FK

43' Hacı Mustafa Karabulut 0-2 Bursa Yıldırım

82' Furkan Fehmi Güneş 2-1 Bursa Yıldırım

Bursa Yıldırım 3 maç aradan sonra kazandı. Bursa Yıldırım; Kırıkkale Büyük Anadolu maçından sonra ikinci kez geriden gelip kazandı. 52 Ordu FK üst üste ikinci kez kaybetti. 52 Ordu FK; Silivri ve Kırıkkale Büyük Anadolu deplasmanlarından sonra 3. kez öne geçtiği bir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

TAKIM O G B M A Y Puan

1.DİYARBEKİRSPOR 23 15 6 2 33 15 51

2.BUCASPOR 1928 23 14 7 2 43 14 49

3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 23 13 4 6 36 19 43

4.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 23 11 7 5 33 21 40

5.OFSPOR 23 11 7 5 34 26 40

6.BELEDİYE DERİNCESPOR 23 8 10 5 31 20 34

7.FATSA BELEDİYESPOR 23 8 8 7 18 20 32

8.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR 23 8 7 8 28 28 31

9.ARTVİN HOPASPOR 23 8 7 8 31 34 31

10.KIZILCABÖLÜKSPOR 23 6 8 9 21 25 26

11.1877 ALEMDAĞ 23 7 5 11 30 39 26

12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 23 6 5 12 23 24 23

13.ÇANKAYA 23 6 4 13 14 35 22

14.PAYASSPOR 23 5 6 12 25 37 21

15.ANTALYA KEMERSPOR 23 5 5 13 20 38 20

16.MANİSASPOR 23 1 8 14 16 41 11

2. Grup

TAKIM O G B M A Y Puan

1.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 24 16 5 3 47 23 53

2.FETHİYESPOR 24 14 5 5 47 20 47

3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 25 13 5 7 46 23 44

4.YOMRASPOR 24 10 9 5 31 24 39

5.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 25 9 11 5 25 20 38

6.İSKENDERUN 25 11 4 10 28 33 37

7.CEYHANSPOR 25 9 8 8 37 47 35

8.MARDİN FOSFATSPOR 25 8 10 7 25 23 34

9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 24 7 11 6 35 26 32

10.KAHTA 02 25 6 12 7 29 25 30

11.HALİDE EDİP ADIVARSPOR 24 6 12 6 25 30 30

12.AĞRI 1970 24 8 5 11 18 31 29

13.KARAMAN BELEDİYESPOR 24 5 10 9 30 34 25

14.ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR 24 6 7 11 27 32 25

15.TEKİRDAĞSPOR 25 4 11 10 31 38 23

16.TOKATSPOR 24 5 6 13 17 45 21

17.YOZGATSPOR 1959 25 2 7 16 17 41 13

3. Grup

TAKIM O G B M A Y Puan

1.SOMASPOR 24 15 8 1 49 21 53

2.ESENLER EROKSPOR 25 15 5 5 46 20 50

3.İÇEL İDMANYURDU 25 12 8 5 35 20 44

4.ŞİLE YILDIZSPOR 25 10 9 6 33 29 39

5.ÇARŞAMBASPOR 24 9 10 5 32 22 37

6.ISPARTA 32 24 10 7 7 34 25 37

7.ÇATALCASPOR 24 9 9 6 27 24 36

8.KARŞIYAKA 25 10 6 9 30 28 36

9.ALTINDAĞSPOR 24 8 8 8 21 23 32

10.OSMANİYESPOR 24 9 5 10 27 27 29

11.BATMAN PETROLSPOR 25 6 11 8 18 24 29

12.ELAZIĞ KARAKOÇAN 25 6 10 9 23 29 28

13.ERBAASPOR 24 8 4 12 21 29 28

14.GÖLCÜKSPOR 25 6 4 15 13 28 22

15.ARHAVİ SPOR 24 5 6 13 18 34 21

16.CİZRE SPOR 24 4 8 12 19 46 20

17.YALOVASPOR 25 3 8 14 22 39 17

Not: Osmaniyespor’un 3 puanı silinmiştir.

4. Grup

TAKIM O G B M A Y Puan

1.DÜZCESPOR 25 14 5 6 40 26 47

2.ADIYAMAN 1954 25 12 10 3 31 17 46

3.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 24 13 6 5 30 14 45

4.BURSA YILDIRIMSPOR 24 12 7 5 32 19 43

5.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 25 12 7 6 26 17 43

6.BAYRAMPAŞASPOR 24 10 6 8 35 25 36

7.52 ORDUSPOR 25 8 11 6 35 24 35

8.ALANYA KESTELSPOR 24 8 9 7 29 26 33

9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 25 8 8 9 20 34 32

10.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 24 6 10 8 29 32 28

11.SİLİVRİSPOR 25 6 10 9 23 32 28

12.MODAFEN 24 7 6 11 24 31 27

13.KOZANSPOR 25 5 11 9 14 20 26

14.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU 24 7 5 12 30 40 26

15.BERGAMA BELEDİYESPOR 24 5 10 9 23 31 25

16.SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR 25 6 4 15 18 33 22

17.MUĞLASPOR 24 2 9 13 18 36 15